Tarım aracı şarampole yuvarlandı: 1 yaralı - Son Dakika

Tarım aracı şarampole yuvarlandı: 1 yaralı
Tarım aracı şarampole yuvarlandı: 1 yaralı Alaplı'da yaşanan olayda TIR'ın sıkıştırması üzerine yoldan çıkarak şarampole yuvarlanıp ters dönen pat-pat sürücüsü yaralandı.
Tarım aracı şarampole yuvarlandı: 1 yaralı
ZONGULDAK - Alaplı'da yaşanan olayda TIR'ın sıkıştırması üzerine yoldan çıkarak şarampole yuvarlanıp ters dönen pat-pat sürücüsü yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Burhan Tan idaresindeki pat-pat diye tabir edilen tarım aracı, Alaplı Onurlu köyü mevkisinde, seyir halindeyken Yığılca üzerinden gelen tırın sıkıştırması sonucu yoldan çıktı ve fındık tarlasına yuvarlanıp ters döndü.
Kazada yaralanan Burhan Tan, çevredeki vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Ereğli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
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