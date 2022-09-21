Tarım Bakanı Kirişci: "Kırmızı Et, Süt ve Yem Piyasasının Gerek Üretim ve Gerekse Piyasaya Arz Boyutu Bakanlığımızca Yakından Takip Edilmektedir" - Son Dakika
Üye Girişi

Tarım Bakanı Kirişci: "Kırmızı Et, Süt ve Yem Piyasasının Gerek Üretim ve Gerekse Piyasaya Arz Boyutu Bakanlığımızca Yakından Takip Edilmektedir"

21.09.2022 12:11
Tarım Bakanı Kirişci: "Kırmızı Et, Süt ve Yem Piyasasının Gerek Üretim ve Gerekse Piyasaya Arz Boyutu Bakanlığımızca Yakından Takip Edilmektedir"

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) tahminlerine göre Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaşın başta tahıl olmak üzere uluslararası gıda ve yem fiyatlarında ciddi oranda artışa neden olacağı yönündeki tahminler için “Kırmızı et, süt ve yem piyasasının gerek üretim ve gerekse piyasaya arz boyutu Bakanlığımızca yakından takip edilmektedir” açıklamasını yaptı.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) tahminlerine göre Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaşın başta tahıl olmak üzere uluslararası gıda ve yem fiyatlarında ciddi oranda artışa neden olacağı yönündeki tahminler için "Kırmızı et, süt ve yem piyasasının gerek üretim ve gerekse piyasaya arz boyutu Bakanlığımızca yakından takip edilmektedir" açıklamasını yaptı.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, FAO'ya göre Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaşın başta tahıl olmak üzere uluslararası gıda ve yem fiyatlarında ciddi oranda artışa neden olacağı yönündeki tahminlerini soru önergesi olarak TBMM'ye taşıdı. Tarım Bakanı Kirişci, "Ülkemiz olarak iki ülke arasındaki savaştan ve FAO'nun açıklamalarından etkilenmemek üzere alınan tedbirler nelerdir" sorusunu şöyle yanıtladı:

"ÜRÜN HASATLARININ TAMAMLANMASININ ARDINDAN NİHAİ GERÇEKLEŞMELERE YÖNELİK KESİN BİLGİLER PAYLAŞILACAKTIR"

" 'Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi' kapsamında 81 ilimizde çalışmalar başlatılmıştır. Bu kapsamda ekim planında bulunmayan boş, atıl veya nadasa bırakılan arazilerin üretime kazandırılması amacıyla üreticilerimize tohum bedelinin yüzde 75'ine kadar hibe tohum temin edilerek stratejik ürünlerin üretiminin artırılmasına yönelik faaliyetler yürütülmektedir. Yürütülen hu çalışmalar neticesinde bitkisel üretim miktarının TÜİK 1. tahmin verilerinde 2021 yılına göre yüzde 6,2 artarak 125,7 Milyon ton olarak gerçekleşeceği öngörülmekle birlikte, ürün hasatlarının tamamlanmasının ardından nihai gerçekleşmelere yönelik kesin bilgiler kamuoyu ile paylaşılacaktır.

"KIRMIZI ET, SÜT VE YEM PİYASASI BAKANLIĞIMIZCA YAKINDAN TAKİP EDİLMEKTEDİR"

Üretici bazında artan maliyetlerin önlenmesi, üretimde sürdürülebilirliğin sağlanması, hayvansal ürün piyasalarında istikrarın sağlanarak tüketicinin yeterli ve sağlıklı gıdaya erişimi. Bakanlığımızın öncelikleri arasında yer almaktadır. Bu bağlamda, kırmızı et, süt ve yem piyasasının gerek üretim ve gerekse piyasaya arz boyutu Bakanlığımızca yakından takip edilmektedir. Bu çerçevede; süt ve besi işletmeleri, çiğ süt, buzağı, besilik erkek sığır, anaç koyun-keçi, sürü büyütme ve yenileme, süt analiz, anaç manda, malak, sürü yöneticisi istihdamı, düve alımı, damızlık düve yetiştiriciliği, hastalıktan ari işletme, onaylı süt çiftliği, atık, düşük faizli yatırım ve işletme kredisi kullanımı ve et piyasasının düzenlenmesi gibi pek çok konuda desteklenmektedir."

YORUMLAR
500
Kirişci: 'Her ilin asgari kendi ihtiyacı olan ürünleri üretmesini sağlamamız lazım' Kirişci: 'Her ilin asgari kendi ihtiyacı olan ürünleri üretmesini sağlamamız lazım' Kirişci: 'Tarım ürünleri ticaretimiz 21,5 milyar dolara geldi bu tarihin en yüksek miktarı' Kirişci: 'Tarım ürünleri ticaretimiz 21,5 milyar dolara geldi bu tarihin en yüksek miktarı'
Kaynak: ANKA

Gıda Ve Tarım Örgütü, Bekir Pakdemirli, Vahit Kirişci, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tarım Bakanı Kirişci: 'Kırmızı Et, Süt ve Yem Piyasasının Gerek Üretim ve Gerekse Piyasaya Arz Boyutu Bakanlığımızca Yakından Takip Edilmektedir' - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
17:08 'Yok artık' dedirten gelenek! Düğünden sonra gelin damatla yerine bir başkasıyla ilişkiye giriyor
17:07 Suç örgütü lideri Sedat Peker'in basın danışmanı Emre Olur'un ifadesi ortaya çıktı: Cahilliğimden yaptım
17:03 Eşi ve 1,5 yaşındaki üvey kızını öldürmüştü! Verilen ceza belli oldu
16:41 Vatandaşlar TOKİ gibi yerli otomobil için de kolaylık istiyor! TOGG'un "Konsept Akıllı Cihazı" Galataport'ta görücüye çıktı
16:37 Marmaris'teki yangına giden Rus helikopteri düştü: 2 ölü, 5 yaralı
16:32 İran'da protestolar sürüyor! Öfkeli kadınlar irşat polisinin aracına tekmeledi
16:31 Usta oyuncu Serdar Gökhan, Burak Özçivit'i topa tuttu: Önce oyunculuk öğrensin, kulağımın kılı kadar değeri yok!
16:08 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Rusya lideri Putin'in "Her türlü silahı kullanırız" sözlerine tepki: Nükleer savaşı kazanamaz
16:02 Sefo ve Ufuk Beydemir arasında gerilim! Sosyal medyada kapıştılar
15:36 MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Akçay'dan 6'lı masaya sert sözler: Hem gevşeksiniz hem yuvarlaksınız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2022 18:14:10. #1.13#
SON DAKİKA: Tarım Bakanı Kirişci: "Kırmızı Et, Süt ve Yem Piyasasının Gerek Üretim ve Gerekse Piyasaya Arz Boyutu Bakanlığımızca Yakından Takip Edilmektedir" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement