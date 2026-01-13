Tarımda Kriz: Gençler Çiftçilikten Kopuyor - Son Dakika
Tarımda Kriz: Gençler Çiftçilikten Kopuyor

13.01.2026 16:20
CHP'li Orhan Sarıbal, köylülerin toprağından kopma riskine ve tarımda yaş ortalamasının yükselmesine dikkat çekti.

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, tarım politikalarını eleştirerek, "Köylü, çiftçi toprağından kopmakta. Artık sürdürülebilir bir tarım neredeyse olamayacak noktaya geldi. Köylerde çiftçilerin yaş ortalaması neredeyse 60 düzeyine yaklaşmış durumda. Gençlerin çiftçilikte kalma oranı yüzde 5'lerde." ifadesini kullandı.

Sarıbal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 2025 yılı tarım verilerini değerlendirdi.

Tarımsal üretim konusunda tedbir alınmadığını ileri süren Sarıbal, "2002 yılında 95 milyon dönüm buğday ekimi bugün 65 milyona düştüyse, bunu siz sadece 2025'te yaşanan mevsimsel kuraklık ya da donla ilişkilendiremezsiniz. Burada çok önemli bir sorun ve problem var demektir. İktidar problemleri çözmek yerine, o problemlerden yaralanarak bu ülkeyi ithalat cennetine çevirmiştir." sözlerini sarf etti.

Üreticinin kazanmadığını, çiftçilerin borçlarının her gün arttığını iddia eden Sarıbal, "Köylü, çiftçi toprağından kopmakta. Artık sürdürülebilir bir tarım neredeyse olamayacak noktaya geldi. Köylerde çiftçilerin yaş ortalaması neredeyse 60 düzeyine yaklaşmış durumda. Gençlerin çiftçilikte kalma oranı yüzde 5'lerde. En fazla çiftçilik yapan kesim, yüzde 35 civarında 50 ile 65 yaş üzeri bir kesim. 45 yaşın altındakiler çok çok az. Bu açıkça 'bizim tarımdan hiçbir beklentimiz yok, umudumuz da yok' demektir." diye konuştu.

Kaynak: AA

