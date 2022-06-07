Tarlasında ekili halde Hint keneviri bulunan şüpheli tutuklandı

Samsun'un Ayvacık ilçesinde düzenlenen operasyonda tarlasında ekili halde Hint keneviri ele geçirilen şüpheli tutuklandı.
Ayvacık İlçe Emniyet Amirliği Suç Araştırma ve Soruşturma Bürosu ekipleri, yasa dışı Hint keneviri ekildiği bilgisi üzerine çalışma yürüttü.
Keskinoğlu Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, tarlada ekili halde 35 kök Hint keneviri buldu. Tarla sahibi E.Y. (28) gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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