Tarsus İdman Yurdu: 0-1

STAT: İsmail Oğan

HAKEMLER: Selim Özen, Kerem Candaş, Furkan Çetinkaya

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta Serik Belediyespor, sahasında Tarsus İdman Yurdu'na 1-0 mağlup oldu.Maç Tarsus İdman Yurdu'nun orta vuruşu ile başladı.9. dakikada gelişen bir pozisyonda Serik Belediyespor'dan Murat Gürbüzerol, Tarsus'tan Ferhat Duman'a faul yapınca çıkan arbedede hakem her iki oyuncuya sarı kart gösterdi. Tartışmaya devam eden her iki futbolcu da hakem tarafından ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışı bırakıldı.Her iki takımın zaman zaman ataklarının bulunduğu ilk yarı golsüz tamamlandı.71. dakikada gelişen Tarsus atağında Eyüp topu filelerle buluşturarak takımını öne geçirdi: 0-1.

Maçta başka gol olmayınca Tarsus İdman Yurdu sahadan galibiyetle ayrıldı.

- Antalya