Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kuyumcudan 100 gram külçe altını silah kullanarak çaldığı iddia edilen şüpheli, olaydan yaklaşık 30 dakika sonra polis ekiplerince yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Kızılmurat Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana gelen olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheli İ.Y.'yi suç aleti silahla birlikte kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.
Şüphelinin emniyetteki ilk ifadesinde, kaçış sırasında çaldığı altını düşürdüğünü söylediği öğrenildi. Polis ekipleri şüphelinin iddiası üzerine altının düşmüş olabileceği yerde çalışma yaparken, zanlı olayı kumar borcu nedeniyle gerçekleştirdiğini ileri sürdü.
Olayla ilgili soruşturma sürerken, şüpheli İ.Y.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor. - MERSİN
Son Dakika › 3. Sayfa › Tarsus'ta 100 Gram Altın Soygunu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?