Tarsus'ta Gösteri Sonrası Silah Tüfeği Faciası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

Tarsus'ta Gösteri Sonrası Silah Tüfeği Faciası

Tarsus\'ta Gösteri Sonrası Silah Tüfeği Faciası
26.01.2026 09:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarsus'ta izinsiz gösteri sonrası havaya ateş eden ev sahibi, Balkonda bulunan gence kurşun isabet etti.

Mersin Valiliği, Tarsus ilçesinde balkonda gözüne isabet eden kurşunla hayatını kaybeden gençle ilgili olayın DEM Parti'nin izinsiz gösterisi sonrası bahçeye giren grupla tartışan ev sahibinin havaya ateş açması sonucu yaşandığını, ateş açan şahıs ve oğlunun gözaltına alındığını açıkladı.

Olay, Tarsus ilçesi Gazipaşa Mahallesi 1917. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, H.K. bahçesine giren şahıslarla yaşadığı tartışma sonrasında silahla rastgele havaya ateş açtı. Silahtan çıkan kurşunlardan biri 2'nci kattaki balkonda olan Baran Abdi'nin (23) sol gözüne isabet etti. Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen Abdi yere yığıldı. Evdekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı genç, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere hayatını kaybetti. Olayla ilgili şüpheli komşu H.K. ve oğlu A.K. gözaltına alındı.

Valilikten açıklama

Olayla ilgili Mersin Valiliği'nden yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "25.01.2026 günü saat 19.00 sıralarında Tarsus ilçemiz Gazipaşa Mahallesi'nde Suriye'de meydana gelen olayları protesto etmek amacıyla DEM Parti Tarsus İlçe Başkanlığı organizasyonunda yaklaşık 100 kişinin katılımıyla izinsiz bir gösteri düzenlenmiş, yapılan görüşmelerin ardından kalabalık saat 20.20 sıralarında dağılmıştır. İzinsiz gösterinin sona ermesini müteakip bir grup şahsın bir evin bahçesine girmesi üzerine ev sahibiyle grup arasında tartışma yaşanmış ve ev sahibi tarafından havaya ateş açılmıştır. Havaya açılan ateş sonrası karşı binanın balkonunda bulunan Suriye uyruklu B.A.'ya (23-Halep doğumlu) mermi isabet etmiş ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiştir. Olayın ardından havaya ateş eden H.K. ve oğlu A.K. isimli şahıslar silahla birlikte yakalanarak gözaltına alınmış olup, soruşturma titizlikle sürdürülmektedir" denildi. - MERSİN

Kaynak: İHA

Mersin Valiliği, Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, Tarsus, Mersin, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tarsus'ta Gösteri Sonrası Silah Tüfeği Faciası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
40 yıl sonra Marmara’ya döndü Fiyatı 3 bin 500 TL 40 yıl sonra Marmara'ya döndü! Fiyatı 3 bin 500 TL
Meteoroloji’den İstanbul’a 4 günlük uyarı Yarın başlıyor Meteoroloji'den İstanbul'a 4 günlük uyarı! Yarın başlıyor
Vahşi yaşam ekibinden belgesel tarihine geçecek müdahale Sosyal medya ikiye bölündü Vahşi yaşam ekibinden belgesel tarihine geçecek müdahale! Sosyal medya ikiye bölündü
Vahşet bu evde yaşandı Pencere aralandı, sehpadaki resim dikkat çekti Vahşet bu evde yaşandı! Pencere aralandı, sehpadaki resim dikkat çekti
Haldun Dormen’in cenazesinde korkutan anlar İzzet Günay bayıldı Haldun Dormen'in cenazesinde korkutan anlar! İzzet Günay bayıldı
Şişli’de Durdona Khokimova’nın cesedini bulan hurdacı konuştu Şişli'de Durdona Khokimova'nın cesedini bulan hurdacı konuştu

08:37
Testi pozitif çıkan ünlü isim Teşkilat dizisinden çıkarıldı
Testi pozitif çıkan ünlü isim Teşkilat dizisinden çıkarıldı
08:05
ABD’de kar fırtınası 5 can aldı: 13 bin uçuş iptal, 1 milyona yakın kişi elektriksiz kaldı
ABD'de kar fırtınası 5 can aldı: 13 bin uçuş iptal, 1 milyona yakın kişi elektriksiz kaldı
07:34
Piyasalar alev alev Tarihi rekorlar art arda geldi
Piyasalar alev alev! Tarihi rekorlar art arda geldi
07:20
Terör örgütü elebaşı Mazlum Abdi’nin hedefinde Türkiye var
Terör örgütü elebaşı Mazlum Abdi'nin hedefinde Türkiye var
06:57
Kumarhanede yüksek teknolojili lensle hile yapan kadın böyle yakalandı
Kumarhanede yüksek teknolojili lensle hile yapan kadın böyle yakalandı
06:31
Polise küfür edip “Hadi bulun beni“ diyen kadın gözaltına alındı
Polise küfür edip "Hadi bulun beni" diyen kadın gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2026 09:05:27. #7.11#
SON DAKİKA: Tarsus'ta Gösteri Sonrası Silah Tüfeği Faciası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.