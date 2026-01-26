Tarsus'ta İzinsiz Gösteri Sonrası Baltayı Taşa Vurdu - Son Dakika
Tarsus'ta İzinsiz Gösteri Sonrası Baltayı Taşa Vurdu

Tarsus\'ta İzinsiz Gösteri Sonrası Baltayı Taşa Vurdu
26.01.2026 00:49
Tarsus'ta havaya ateş açan H.K., Suriye uyruklu Baran Abdi'nin ölümüne yol açtı.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde izinsiz gösteri sonrası evinin bahçesine giren grupla tartışan H.K.'nın (53) tabancayla havaya ateş açması sonucu karşı binanın balkonunda vücuduna kurşun isabet eden Suriye uyruklu Baran Abdi (24), hayatını kaybetti.

Olay, saat 20.30 sıralarında Tarsus ilçesi Gazipaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Suriye'de yaşanan olayları izinsiz gösteriyle protesto etmek isteyen grup, polisin uyarıları sonrası dağıldı. İzinsiz gösterenin sona erdirilmesinin ardından bir grup iddiaya göre H.K.'nın evinin bahçesine girdi. Bahçedeki grupla tartışan H.K., tabancayla havaya ateş açtı. Tabancadan çıkan kurşun, karşı binanın balkonunda bulunan Suriye uyruklu Baran Abdi'ye isabet etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulans ile hastaneye kaldırılan Abdi, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. H.K. ve oğlu oğlu A.K.(22), olayda kullanıldığı değerlendiren tabancayla yakalandı.

Mersin Valiliği, olaya ilişkin yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"25.01.2026 günü saat 19.00 sıralarında, Tarsus İlçemiz Gazipaşa Mahallesi'nde Suriye'de meydana gelen olayları protesto etmek amacıyla DEM Parti Tarsus İlçe Başkanlığı organizasyonunda yaklaşık 100 kişinin katılımıyla izinsiz bir gösteri düzenlenmiş, yapılan görüşmelerin ardından kalabalık saat 20.20 sıralarında dağılmıştır. İzinsiz gösterinin sona ermesini müteakip, bir grup şahsın bir evin bahçesine girmesi üzerine ev sahibiyle grup arasında tartışma yaşanmış ve ev sahibi tarafından havaya ateş açılmıştır. Havaya açılan ateş sonrası karşı binanın balkonunda bulunan Suriye uyruklu B. A.'ya (2002 Halep doğumlu) mermi isabet etmiş ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiştir. Olayın ardından havaya ateş eden H.K. ve oğlu A.K. isimli şahıslar silahla birlikte yakalanarak gözaltına alınmış olup soruşturma titizlikle sürdürülmektedir."

Kaynak: DHA

Güvenlik, Güncel, Tarsus, Suriye, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tarsus'ta İzinsiz Gösteri Sonrası Baltayı Taşa Vurdu - Son Dakika

SON DAKİKA: Tarsus'ta İzinsiz Gösteri Sonrası Baltayı Taşa Vurdu - Son Dakika
