Tarsus'ta İzinsiz Gösteri: Suriye Uyruklu Genç Hayatını Kaybetti

26.01.2026 00:46
Mersin'in Tarsus ilçesinde izinsiz gösteride havaya ateş açılması sonucu 24 yaşındaki B.A. yaşamını yitirdi.

(ANKARA) - Mersin Valiliği, Tarsus ilçesinde DEM Parti tarafından düzenlenen izinsiz gösterinin ardından yaşanan olayda, havaya ateş açılan ateş sonucu bir binanın balkonunda bulunan Suriye uyruklu 24 yaşındaki B.A'ya mermi isabet ettiğini, B.A'nın kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiğini bildirdi. Havaya ateş eden kişi ve oğlunun silahla birlikte yakalarak gözaltına alındığı belirtildi.

DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan, Mersin'in Tarsus ilçesi Gazipaşa Mahallesi'nde Suriye'de yaşananlara ilişkin yapılan eylem sonrasında dağılan gruba ateş açıldığını ve 24 yaşındaki bir gencin saldırı sonucunda yaşamını yitirdiğini iddia etmişti. Mersin Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

"25.01.2026 günü saat 19.00 sıralarında, Tarsus ilçemiz Gazipaşa Mahallesi'nde Suriye'de meydana gelen olayları protesto etmek amacıyla DEM Parti Tarsus İlçe Başkanlığı organizasyonunda yaklaşık 100 kişinin katılımıyla izinsiz bir gösteri düzenlenmiş, yapılan görüşmelerin ardından kalabalık saat 20.20 sıralarında dağılmıştır.

İzinsiz gösterinin sona ermesini müteakip, bir grup şahsın bir evin bahçesine girmesi üzerine ev sahibiyle grup arasında tartışma yaşanmış ve ev sahibi tarafından havaya ateş açılmıştır. Havaya açılan ateş sonrası karşı binanın balkonunda bulunan Suriye uyruklu B.A'ya (2002 Halep doğumlu) mermi isabet etmiş ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiştir.

Olayın ardından havaya ateş eden H.K. ve oğlu A.K. isimli şahıslar silahla birlikte yakalanarak gözaltına alınmış olup soruşturma titizlikle sürdürülmektedir."

Kaynak: ANKA

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.