Tarsus'ta Kurşunla Ölen Genç İçin Adalet Beklentisi
Tarsus'ta Kurşunla Ölen Genç İçin Adalet Beklentisi

26.01.2026 22:18
Baran Abdi'nin babası, oğlunun saldırıda hayatını kaybetmesinin ardından adalet talep etti.

Mersin'in Tarsus ilçesinde balkonda gözüne isabet eden kurşunla hayatını kaybeden yabancı uyruklu Baran Abdi'nin (23) babası Muhammet Abdi, kendilerinin siyasetle işlerinin olmadığını, devletten razı olduklarını belirterek, ölen oğlunun hakkının alınmasını istedi.

Olay, dün akşam Tarsus ilçesi Gazipaşa Mahallesi 1917. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, H.K. bahçesine giren şahıslarla yaşadığı tartışma sonrasında silahla rastgele havaya ateş açtı. Silahtan çıkan kurşunlardan biri 2'nci kattaki balkonda olan Baran Abdi'nin (23) sol gözüne isabet etti. Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen Abdi yere yığıldı. Evdekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı genç, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili şüpheli komşu H.K. ve oğlu A.K. gözaltına alındı. Ölen gencin babası Muhammet Abdi, devlete güvendiklerini ve çocuğunun hakkının alınmasını istedi. Öte yandan Baran Abdi'nin cenazesi ailenin isteği üzerine Tarsus'ta defnedildi.

"Bir ses gelmiş, oğlum balkona çıkmış"

Kürtçe konuşan baba Abdi, "Oğlumu Allah verdi, Allah aldı. Herkes oğlumdan razıydı. Komşular, dostlar da razıydı. Allah hakkını yerde bırakmazsın. Bir ses gelmiş, oğlum balkona çıkmış. Bir silah patladı, oğluma denk geldi" dedi.

"15 senedir bu bayrak altında yaşıyoruz, bayrak başımızın üstündedir"

Devlete güvendiklerini belirten baba Abdi, siyasetle alakalarının olmadığını vurguladı. Abdi, "Komşularımızla herhangi bir problemimiz yoktu. Komşularımız bizden razıydı. Siyasetten uzağız, oğlumun da siyasetle alakası yok. Dışarıda kavga oldu, balkona çıktı olay ne diye. Biri havaya silah sıkmış, oğluma gelmiş. Devlete güveniyorum, hakkımız kaybolmasın. Biz devletten razıyız. Allah, peygamber razı olsun. Biz 15 senedir bu bayrak altında yaşıyoruz. Bayrak başımızın üstündedir" şeklinde konuştu.

Mersin Valiliği'nden defin açıklaması

Valilik tarafından definle ilgili yapılan açıklamada ise, "25.01.2026 tarihinde havaya açılan ateş sonucu hayatını kaybeden, Suriye uyruklu B. A.'nın (2002 Halep doğumlu) defin işlemleri, babasının talebi doğrultusunda Tarsus ilçesinde gerçekleştirilmiştir. B.A.'nın cenazesinin Şanlıurfa'ya götürülmesinin engellendiği yönünde yapılan haberler gerçeği yansıtmamakta olup, kamuoyunu yanıltmaya yönelik dezenformasyon içermektedir" denildi. - MERSİN

Kaynak: İHA

