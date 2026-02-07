Tarsus'ta Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
M.Y.T (21) idaresindeki 33 BCY 232 plakalı motosiklet, Yeni Mahalle Atatürk Caddesi'nde devrildi.
Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan M.Y.T. ve motosikletteki Vatan Baki Torun (21) hastaneye götürüldü.
Torun, hastanedeki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
