Tarsus'ta Motosiklet Sürücülerine Ceza

Mersin'in Tarsus ilçesinde trafik güvenliğini tehlikeye düşüren 3 motosikletin sürücüsüne 30 bin 734 lira ceza kesildi.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ilçede 3 motosiklet sürücüsünün ters yönde ilerleyerek akrobatik hareketler yaptıkları görüntülerin paylaşılmasının ardından ekipler tarafından çalışma başlatıldı.
Motosikletleri tespit eden ekipler, sürücülere 30 bin 734 lira ceza uyguladı.
