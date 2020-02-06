Tarsus Üniversitesi ve TSO, iş birliği protokolü imzaladı - Son Dakika

Tarsus Üniversitesi ile Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) arasında üniversite ve sanayi iş birliğini en üst seviyeye çıkarmayı hedefleyen protokol imzalandı.

Tarsus Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Aydın, Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası'ndaki törende, üniversitelerin kent için önemli bir kazanım olduğunu belirtti.

Aydın, ticaret ve sanayi dünyasını temsil eden, kentin hem ekonomisi hem de sosyal ve kültürel konularıyla birebir ilgilenen Tarsus Ticaret ve Sanayi Odasının kendileri için çok önemli bir paydaş olduğunu kaydetti.

TSO Başkanı Ruhi Koçak da üniversiteler ile sanayi arasındaki iş birliğinin sürekli olması ve bilimsel veriler ile araştırmalar ışığında strateji ve yol haritası çizilmesi gerektiğini aktardı.