Tartıştığı babası ve kardeşini bıçakla yaraladı - Son Dakika

Tartıştığı babası ve kardeşini bıçakla yaraladı

Karaman'da tartıştığı babası ile kardeşini bıçakla yaralayan kişi gözaltına alındı.

Karaman'da tartıştığı babası ile kardeşini bıçakla yaralayan kişi gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Şevki B, babası Mustafa ve kardeşi Hüseyin B. ile Larende Mahallesi 635. Sokak'taki evde henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Kavgaya dönüşen olayda, Şevki B, babası ve kardeşini bıçakla yaraladı. Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırılan baba ve oğlunun hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri Şevki B'yi gözaltına alarak karakola götürdü. Karaman Emniyet Müdürlüğü olay yeri inceleme ekibi, ev ve çevresinde inceleme yaptı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Son Dakika

Survivor 2020'de adaya veda eden isim Aycan Yanaç oldu

Seda Sayan, O Ses Türkiye'nin ardından Yemekteyiz'i de bıraktı

Müge Anlı oyuncu Sumru Yavrucuk'un köpeğini bulmak için harekete geçti

"New York'un yarısıyla yattım" demişti! Bebeğini emzirirken poz verdi

Şef Arda Türkmen, kendisinden 15 yaş küçük fenomen Melodi Erbirliler ile aşk yaşamaya başladı

Kenan Doğulu, doğum gününü kutlayan eşi Beren Saat'in paylaşımını ne beğendi ne de yorum yaptı

Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'nın yeni sevgilisiyle olan fotoğrafını beğendi

Acun Ilıcalı, uyarılara gülerek cevap veren Yunus Emre'ye sert çıktı: Böyle bir yarışmacıyı yarışmada görmek istemiyorum

Seda Sayan, O Ses Türkiye jüriliğinden ayrıldı

Program sunucusu By Kuş'tan Almanya'da Türk bayrağı resminin üzerinde kumar oynama skandalına tepki

Yıldız Tilbe'den George Floyd eylemleri ile ilgili paylaşım: ABD ne güzel oldu

Koronavirüs kapan çalışanı işten çıkardığı ileri sürülen Şahan Gökbakar, iddiaları yalanladı

Işın Karaca, taciz mesajını ifşa etti: Bir dirhem insanlık kalmamış yüreğinizde

Nusret'ten İbrahim Tatlıses şarkısıyla ırkçılık karşıtı paylaşım

Şahan Gökbakar, güvenlik görevlisini koronavirüslü diye işten mi çıkardı?