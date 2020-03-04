Tartıştığı oğlunu av tüfeğiyle öldürdü - Son Dakika
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Tartıştığı oğlunu av tüfeğiyle öldürdü

7 saat önce

Tartıştığı oğlunu av tüfeğiyle öldürdüUŞAK'ta iddiaya göre borç para istediği için tartıştığı babası Mustafa K.(67) tarafından av tüfeği ile vurulan Bülent K. (42) yaşamını yitirdi.

Tartıştığı oğlunu av tüfeğiyle öldürdü

UŞAK'ta iddiaya göre borç para istediği için tartıştığı babası Mustafa K.(67) tarafından av tüfeği ile vurulan Bülent K. (42) yaşamını yitirdi.

Atatürk Mahallesi'nde yaşayan Mustafa K., iddiaya göre, oğlu Bülent K. ile dün gece 9'uncu Duygu Sokak'taki evlerinde tartıştı. Tartışmanın ardından baba-oğul odalarına çekilip, uyudu. Mustafa K., sabah, av tüfeği ile odasında uyuyan oğlunun yanına gidip, ateş etti. Silah sesini duyan komşularının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, kanlar içindeki Bülent K.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Bülent K.'nin cesedi Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis, olayın ardından kaçan iki çocuk babası Mustafa K.'yi suç aleti av tüfeği ile yakalayıp, gözaltına aldı. Olayın yaşandığı sırada evde baba-oğlun yalnız oldukları öğrenildi. Gözaltına alınan Mustafa K.'nin polisteki sorgusunda, suçunu itiraf edip, tekstil atölyesi işleten oğlunun işlerinin kötü gittiğini, bu nedenle sürekli kendisinden para istemesi nedeniyle gece tartıştıkları için öldürdüğünü söyledi. Mustafa K.'nin polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

Tartıştığı oğlunu av tüfeğiyle öldürdü

Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 04:24 Kaynak: DHA
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