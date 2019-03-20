Tartıştığı Şahsı Sırtından Bıçakladı
42 dakika önce
Kastamonu'nun Araç ilçesinde bir kişi tartıştığı şahıs tarafından sırtından bıçaklanarak yaralandı.
Kastamonu
'nun Araç
ilçesinde bir kişi tartıştığı şahıs tarafından sırtından bıçaklanarak yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Caddesi üzerinde iki kişi arasında tartışma çıktı. Sözlü tartışmanın büyümesi üzerine E.C.S. yanında bulundurduğu bıçağı, U.D.'nin sırtına sapladı. Sırtına bıçak saplanan U.D. yere yığıldı. Yerde kanlar içinde yatan kişiyi gören vatandaşlar hemen olay yerine geldi. Vatandaşlar durumu hemen 112 acil sağlık ekipleri ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler yerde yaralı olarak yatan kişiye hemen ilk müdahalesini gerçekleştirdi.
Sağlık ekipleri yerde yatan kişiyi hemen Araç İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı kişinin hastanedeki tedavisi devam ediyor. Polis
ekipleri bıçaklayan E.C.S. için arama çalışmalarına başladı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor. - KASTAMONU
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 05:59 Kaynak: İHA
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