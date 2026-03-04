'Taşacak Bu Deniz' dizisi iki ilçeyi karşı karşıya getirdi - Son Dakika
'Taşacak Bu Deniz' dizisi iki ilçeyi karşı karşıya getirdi

\'Taşacak Bu Deniz\' dizisi iki ilçeyi karşı karşıya getirdi
04.03.2026 22:10
'Taşacak Bu Deniz' dizisinin çekimlerinin yalnızca Sürmene'de yapıldığı yönündeki algı Trabzon'da tartışma yarattı. Ortahisar Belediyesi CHP'li Meclis Üyesi Serdar Çebi, setin önemli bölümünün Araklı'da kurulduğunu belirterek ilçenin de dizinin tanıtımında öne çıkarılması gerektiğini söyledi.

TRT 1'in sevilen dizisi Taşacak Bu Deniz, bu kez hikayesiyle değil çekim yeri tartışmasıyla gündeme geldi. Trabzon'da devam eden dizi çekimlerinin yalnızca Sürmene'de yapıldığı algısı, Araklı cephesinde tepkiye yol açtı.

Dizinin çekimleri Trabzon'un farklı noktalarında sürerken özellikle Sürmene'de kurulan setler sosyal medyada sık sık paylaşılmaya başladı. Kamuoyunda çekimlerin yalnızca Sürmene'de yapıldığı yönünde oluşan algı, yerel siyasetin de gündemine taşındı.

'Taşacak Bu Deniz' dizisi iki ilçeyi karşı karşıya getirdi

"ARAKLI DA ÖNE ÇIKARILMALI"

Trabzon 360 Haber'in aktardığına göre Ortahisar Belediyesi CHP'li Meclis Üyesi Serdar Çebi, konuyu belediye meclisinde gündeme getirdi. Çebi, dizinin yalnızca Sürmene'de çekiliyormuş gibi lanse edilmesine tepki göstererek setin önemli bölümünün Araklı'da kurulduğunu belirtti.

'Taşacak Bu Deniz' dizisi iki ilçeyi karşı karşıya getirdi

Araklı'nın da dizinin tanıtımında ön plana çıkarılması gerektiğini ifade eden Çebi, çekimlerin Trabzon'un farklı ilçelerinde yapılmasının kentin tanıtımı açısından önemli olduğunu vurguladı. Dizinin çekim yerleriyle ilgili tartışma, iki ilçe arasında rekabet havası oluştururken konunun yerel gündemde konuşulmaya devam ettiği belirtildi.

Son Dakika Yaşam 'Taşacak Bu Deniz' dizisi iki ilçeyi karşı karşıya getirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Hakim ATMACA Hakim ATMACA:
    Bu ahlaksız ve aile yapısına uygun olmayan dizilerin yasaklanması lazım ki eskiden perihan abla seksenler bizimkiler akasya durağı edepli ahlaklı diziler vardı ahlak edep güzeldi 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: 'Taşacak Bu Deniz' dizisi iki ilçeyi karşı karşıya getirdi
