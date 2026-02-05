Tasarım Odaklı Düşünme Eğitimi Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Tasarım Odaklı Düşünme Eğitimi Başladı

05.02.2026 20:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AA Akademi, Yaratıcı Düşünme ve Tasarım Eğitimi'nde 'Tasarım Odaklı Düşünme' dersini düzenledi.

AA Akademi koordinasyonunda düzenlenen "Yaratıcı Düşünme ve Tasarım Eğitimi", "Tasarım Odaklı Düşünme" dersi ile devam etti.

AA İstanbul Uluslararası Haber Merkezi'nde düzenlenen eğitimin "Tasarım Odaklı Düşünme" isimli ikinci dersi, AA Marka Yönetimi Müdürü Emre Kuzuoğlu tarafından verildi.

Kuzuoğlu, tasarım odaklı düşünmenin bir formülü olmadığını belirterek, sürecin önemli olduğunu söyledi.

Bir durumu, problemi anlamak ve sorgulayarak yeniden tanımlamanın yeni süreçleri ortaya çıkardığını aktaran Kuzuoğlu, "Tasarım odaklı düşünmek doğrusal olmayan, biraz karmaşık ve süreçteki kişinin kendi iradesine ve ne istediğine bağlı olarak gelişen bir durum. Karmaşık problemleri olan insanların kullandığı bir araç ama problemlerini karmaşıklaştırmaktan korkmayan insanların da kullandığı bir araç." ifadelerini kullandı.

Dünyanın devamlı bir değişim süreci içinde olduğunu aktaran Kuzuoğlu, şunları söyledi:

"Etkileşim artıyor artık kontrolden çıkmış vaziyette. Bu kötü bir şey değil sadece hesaplamaları zorlaştırıyor. Dolayısıyla problemlerin tanımları sürekli değişiyor. Bu yüzden de bir şeyler hep eksik kalıyor ya da bir şeyler sonradan sürece dahil oluyor. Ne istediğini bilmezsen kaybolabilme riski fazlalaşıyor. Tasarım odaklı düşüncede en önemlisi karar vermek ve sonra devam ederek süreci takip etmektir. Aslında bulduğunuz çözüm o anlık için probleminizi çözerken, ilerleyen süreçte zamanla birlikte problem değiştiği için çözüm de biraz anlamsızlaşıyor."

Kuzuoğlu, insan odaklı düşünmenin kişilerin kendi yarattığı ön yargılardan başladığını kaydederek, "Toplumda gördüğüm bir takım prototipler var ve bunların içine girmezsem sadece birtakım ön yargılarım oluyor. Aslında empati öyle bir şey değil. Empati onların içine girip onların o anda ne hissettiğiyle alakalı konuşabilmek ve hissettiklerini doğru olarak bilmektir." şeklinde konuştu.

Eğitim programı

Yaratıcı Düşünme ve Tasarım Eğitimi, katılımcıların kazandığı teknik tasarım becerilerini AA'nın küresel marka kimliğiyle bütünleştirmek ve her bir katılımcının üretimini kurumsal stratejiye hizmet eden profesyonel birer marka çıktısına dönüştürmeyi amaçlıyor.

Katılımcılar, "Tasarım Odaklı Düşünme", "Dijital Araçlar ve Görselleştirme" ile "Hikaye Anlatımı ve İçerik Üretimi" gibi konularda bilgi edinebilecek.

Eğitim, şubat ayı boyunca yapılacak farklı oturumlarla devam edecek.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tasarım Odaklı Düşünme Eğitimi Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump’ın tehdidini göremezden geldi: Sonuna kadar sürdüreceğim Trump'ın tehdidini göremezden geldi: Sonuna kadar sürdüreceğim
Profesörden Marmara depremi uyarısı: 10 ili etkileyecek Profesörden Marmara depremi uyarısı: 10 ili etkileyecek
Galatasaray ayrılığı duyurdu İşte Yusuf Demir’in yeni takımı Galatasaray ayrılığı duyurdu! İşte Yusuf Demir'in yeni takımı
Hindistan’da çocuğun midesinden “hulk“ çıktı Hindistan'da çocuğun midesinden "hulk" çıktı
Galatasaray, Renato Nhaga transferini KAP’a bildirdi Galatasaray, Renato Nhaga transferini KAP'a bildirdi
Sosyal medya fenomeni Aybüke Çangal’ın değişimi gündem oldu, Hande Erçel’e mi benzemek istedi Sosyal medya fenomeni Aybüke Çangal'ın değişimi gündem oldu, Hande Erçel'e mi benzemek istedi?

20:24
Milan Skriniar’ın cezası belli oldu
Milan Skriniar'ın cezası belli oldu
20:06
AK Partili Şamil Tayyar’dan Zeydan Karalar yorumu: Adalet, iyidir
AK Partili Şamil Tayyar'dan Zeydan Karalar yorumu: Adalet, iyidir
20:00
Beşiktaş, Kocaeli’den son anlarda 1 puanla döndü
Beşiktaş, Kocaeli'den son anlarda 1 puanla döndü
19:54
Sağanak sonrası Çeşme’de denizle kara birleşti
Sağanak sonrası Çeşme'de denizle kara birleşti
19:12
Zeydan Karalar hakkında tahliye kararı
Zeydan Karalar hakkında tahliye kararı
18:45
İran’dan Umman’daki müzakereler öncesi savaş başlatacak çıkış
İran'dan Umman'daki müzakereler öncesi savaş başlatacak çıkış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2026 21:26:05. #7.11#
SON DAKİKA: Tasarım Odaklı Düşünme Eğitimi Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.