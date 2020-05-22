Tasarladığı düzenekle oğluna yüzme antrenmanlarını havada yaptırıyor - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta bir baba, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evde kalan yüzme sporcusu 12 yaşındaki oğluna balkona kurduğu düzenek sayesinde havada antrenman yapma fırsatı oluşturdu.

Merkez Dulkadiroğlu Mahallesi Pınarbaşı Mahallesi'nde yaşayan Devlet Mercimekoğlu, yüzmenin kelebek, serbest, sırt ve kurbağalama stillerinde çeşitli şampiyonlukları ve dereceleri bulunan 12 yaşındaki oğlu Hasan Zülkarneyn Mercimekoğlu'nun salgın nedeniyle antrenman yapamaması üzerine bir çalışma başlattı.

Oğlunun da yoğun isteği üzerine baba Mercimekoğlu, evlerinin balkonuna halat, lastik ve kumaştan oluşan bir düzenek tasarladı.

Balkonun asma demirlerine bağlanan düzeneğe uzanan Hasan Zülkarneyn, burada yüzmenin bütün stillerinde antrenman yapıyor.

Bu düzenekte ayak, kafa, kol ve vücudunu çok rahat bir şekilde kullanan Mercimekoğlu, adeta havada yüzerek pandemi sürecinde antrenmanlarından geri kalmıyor.

"Evde sağlıkla kalabiliyorum"

Kahramanmaraş Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Mercimekoğlu, AA muhabirine, 4 yıldır yüzme sporuyla ilgilendiğini söyledi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü antrenörleri eşliğinde çalıştığını ve ferdi olarak müsabakalarda yer aldığını ifade eden Mercimekoğlu, Kovid-19 nedeniyle alınan tedbirler kapsamında spor salonlarının kapandığını, kendi yaş grubu için de sokağa çıkma kısıtlaması geldiğini hatırlattı.

Mercimekoğlu, bu süreçte yüzme antrenmanlarından geri kalmamak adına babasının evlerinin balkonuna yaptığı düzeneğin çok yararlı olduğunu anlatarak, "Evde kalmak benim için güzel oldu. Hem orucumu tuttum hem de antrenmanımı yapıyorum. Yapılan bu düzenekle kelebek, serbest, sırt ve kurbağalama stillerinde yüzme antrenmanı ve teknik yapabildim. Hem evde kalıyorum hem sağlıkla formda kalabiliyorum. Babamın yaptığı bu aletlerle antrenmanlarıma devam edebiliyorum." diye konuştu.

Hasan Zülkarneyn Mercimekoğlu, antrenmanlarına devam ederken derslerine de çalışmayı ihmal etmediğini sözlerine ekledi.

"Bu düzeneği iyi ki yapmışım"

Esnaf olan baba Devlet Mercimekoğlu da bu süreçte oğlunun antrenmanlarından geri kalmamasını istediğini söyledi.

"Bu düzenekle oğlum salonda ve havuzdaki antrenmanların tamamını yapabiliyor." ifadesini kullanan Mercimekoğlu, şunları kaydetti:

"Antrenmansız ve sağlıksız kalmamak adına çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Su yok havada yüzüyoruz. Havada uçan sörf yapan var, biz de havada yüzüyoruz. Bu düzeneği iyi ki yapmışım çünkü oğlumun günlük 2 saati bunun üzerinde geçiyor. Bütün stilleri yapabiliyor ve çok da iyi olduğunu düşünüyorum."

Mercimekoğlu, salgın süreci bittikten sonra oğlunun kaldığı yerden çalışmalarına devam edeceğini, düzeneği de bu sefer kuvvet takviyesi için kullanacağını belirterek, "Çeşitli şampiyonlukları var, bir daha Türkiye şampiyonu olsun istiyoruz." dedi.