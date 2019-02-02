Son Dakika Haberleri: Taşkın Sonucu Kapanan Yoldan Geçmeye Çalışan Sürücü Ölümle Burun Buruna Geldi

Taşkın Sonucu Kapanan Yoldan Geçmeye Çalışan Sürücü Ölümle Burun Buruna Geldi

35 dakika önce

Aydın'da etkili olan şiddetli yağışların ardından Büyük Menderes Nehri'nin taşması sonucu ulaşıma kapanan yoldan geçmeye çalışan otomobil sele kapıldı.

Taşkın Sonucu Kapanan Yoldan Geçmeye Çalışan Sürücü Ölümle Burun Buruna Geldi, System.String[]
Aydın'da etkili olan şiddetli yağışların ardından Büyük Menderes Nehri'nin taşması sonucu ulaşıma kapanan yoldan geçmeye çalışan otomobil sele kapıldı. Mahsur kaldığı otomobilinin üzerine çıkarak yardım bekleyen sürücü, vatandaşlar ve belediye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Germencik ilçesinde yaşayan Metin Balcılar, Koçarlı'ya bağlı Yeniköy Mahallesine gitmek üzere 35 LCR 76 plakalı otomobiliyle yola çıktı. Bölgede son 1 aydır etkili olan şiddetli yağışların ardından Büyük Menderes Nehri'nin geçtiğimiz Çarşamba günü taşarak, Yeniköy Mahallesini Germencik'e bağlayan yolun 5 kilometrelik bölümünün sular altında kaldığından habersiz olan Balcılar, ulaşıma kapalı olan yoldan geçmeye çalışınca otomobili sele kapıldı. Bir anda su içinde kalan otomobilin camını açarak üzerine çıkmayı başaran Balcılar, yardım beklemeye başladı.

Suyun içine gömülen otomobilin üzerine mahsur kalan sürücüyü gören mahalleli Selim Balcı, traktörünü getirerek Balcılar'a yardım etmeye çalıştı. Koçarlı Belediyesi ekiplerinden de yardım istenmesi üzerine, mahsur kalan otomobil Balcı'nın traktörü ve belediyeye ait iş makinesinin çalışmasıyla sudan çıkarıldı.

Germencik'ten Yeniköy'e gitmek üzere yola çıktığını ifade eden Metin Balcılar, taşkın sonucu yolun kapalı olduğundan haberi olmadığını söyledi. Yolun kapalı olduğuna dair bir uyarı tabelası da bulunmadığını belirten Metin Balcılar, otomobili suya kapılınca büyük korku yaşadığını kaydetti. Ölümden döndüğünü ve kurtulduğu için çok mutlu olduğunu bildiren Balcılar, otomobilinin zarar görmesine ise üzüldüğünü sözlerine ekledi. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 10:48 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Merhum Rauf Denktaş'ın Eşi Hayatını Kaybetti Erdoğan "Bu Bir İşgal" Deyip Talimat Vermişti, 91 Bin Kişinin Seçmen Kaydı Donduruldu

Boşanmak İsteyen Eşini Yatak Odası Görüntüleriyle Tehdit Ettiği İddia Edilen Koca: Ailesi, Eşimi Bana Karşı Kullanıyor Yolcu Otobüsü ile Cip Çarpıştı! Ölüler ve Yaralılar Var
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.2.2019 23:23:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Taşkın Sonucu Kapanan Yoldan Geçmeye Çalışan Sürücü Ölümle Burun Buruna Geldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]