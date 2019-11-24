Taşköprü Belediyesi tarafından okullar dezenfekte ediliyor

Taşköprü Belediyesi tarafından ilçedeki okullar dezenfekte edildi.

Belediye ekipleri tarafından bir hafta tatil dolayısıyla okullar haşerelere karşı ilaçlandı.

Belediye Başkanı Abdullah Çatal, gazetecilere yaptığı açıklamada, "İlçe merkezinde bulunan camilerimizde dezenfekte yaptıktan sonra, okullarımızın da ara tatile girmesi nedeniyle ilçemizdeki okulları temizliyoruz. Öğrencilerimizin sağlığı ve hijyeni bizler için önemli. Öğrencilerimiz okulların açılmasının ardından daha sağlıklı bir ortamda ders başı yapacaklar." dedi.