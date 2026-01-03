Taşova\'da Ev Yangını Söndürüldü

Amasya'nın Taşova ilçesinde bir evde çıkan yangın, söndürüldü.

Belevi köyünde Ali Ün'e ait üç katlı evin teras katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine köye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Taşova Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından yapılan çalışma ile yangın söndürüldü.

Yangın, binada ve yan tarafta bulunan ahırda hasara yol açtı.

???????