Taşova'da İyilik Hareketi gönüllüleri köy çocuklarına hediye dağıttı - Son Dakika

İyilik Hareketi Kültür, Eğitim ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Kasım Alper Özdemir ve gönüllüler, ilçeye bağlı Kızgüldüren köyünde yaşayan çocukları ziyaret ederek hediye dağıttı.

İlk ve ortaokul öğrencileriyle tanışıp sohbet eden Özdemir ve gönüllüler, çocuklara test kaynak kitaplarının yanı sıra kırtasiye malzemeleri, pastel kuru boya ve çeşitli hediyeler verdi.

Özdemir, İyilik Hareketi olarak yaklaşık iki yıldır Kuzey Makedonya'dan, Suriye'ye, Uganda'dan Azerbaycan'a kadar farklı ülkeler ile Şırnak, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Sivas, Erzurum, Diyarbakır, Amasya gibi birçok şehirde çocukların hayallerini gerçekleştirmek için birbirinden güzel aktivitelerle yardım ve iyilik faaliyetleri yaptıklarını söyledi.

Çocukların olduğu her yerin bir başka güzel olduğunu ifade eden Özdemir, yardımlara devam edeceklerini vurguladı.

Köy muhtarı İbrahim Eken ise İyilik Hareketi ekibine ziyaretleri için teşekkür etti.???????