Taşova'da öğrenciler, 23 Nisan'ı İstiklal Marşı'nı kemanla çalarak kutladı - Son Dakika

Amasya'nın Taşova ilçesinde öğrenciler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı'nı İstiklal Marşı'nı kemanla çalarak kutladı.

Taşova Şehit Himmet Aydemir Halk Eğitimi Merkezi'nde keman kursu gören öğrenciler, öğretici Talha Gültekin ile Atatürk Anıtı önüne giderek kemanla İstiklal Marşı'nı çaldı.

Gültekin, gazetecilere yaptığı açıklamada, 23 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Gazi Meclis'in 101. yılı dolayısıyla keman kursu gören çocuklarla İstiklal Marşı'nı coşkulu şekilde icra etmeye çalıştıklarını belirterek, "Bu sayede pandemi nedeniyle evinde ve farklı yerlerde izleyen kişilere de bu coşkuyu yaşatmak istedik." dedi.

Kurs öğrencisi 12 yaşındaki Kaan Türkoğlu da Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı farklı bir etkinlikle ile kutlamak istediklerini söyledi.