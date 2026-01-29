Taşova\'da Yangın Kayan Kamyonet Kullanılamaz Hale Geldi

Amasya'nın Taşova ilçesinde seyir halindeyken yangın çıkan kamyonet kullanılamaz hale geldi.
Azem Akay (58) idaresindeki 35 AFB 021 plakalı kamyonet, Arpaderesi köyü mevkisinde seyir halindeyken motor bölümünde yangın çıktı.
Aracı yol kenarına park eden sürücü, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Araçtaki yangın Taşova Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürüldü, kamyonet yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.???????
