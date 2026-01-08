Tatvan'da İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Yardım! - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Tatvan'da İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Yardım!

08.01.2026 13:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İyilik Derneği, 96 öğrenciye kırtasiye ve kışlık kıyafet yardımı yaptı. Gönüllüler destek sağladı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde İyilik Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince (İyilik Derneği) ihtiyaç sahibi 96 öğrenciye kırtasiye ve kışlık kıyafet yardımından bulunuldu.

İstanbul'da eğitim gören 4 üniversite öğrencisi, İyilik Derneğince başlatılan kampanya kapsamında sosyal medyadan yardım topladı.

Kampanya kapsamında toplanan kırtasiye ve kışlık kıyafetler, derneğin öncülüğünde Çanakdüzü Köyü'ndeki 96 ihtiyaç sahibi öğrenciye teslim edildi.

İyilik Derneği Tatvan Temsilcisi Fırat Kıranşal, kampanyaya destek veren dernek üyesi üniversite öğrencilerine teşekkür etti.

İhtiyaç sahibi öğrencileri yalnız bırakmadıklarını belirten Kıranşal, "Okulumuzun ihtiyacı olan bir takım malzeme İstanbul'daki 4 gönüllü arkadaşımız tarafından getirildi. Yardım malzemeleri bugün burada dağıtıldı. Okulun kütüphanesi ile mescidi yenilendi. Öğrencilerimiz çok mutlu oldu." dedi.

İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü İzzet Oruk de yardımların öğrencileri mutlu ettiğini belirterek, gönüllülere teşekkür etti.

Dernek gönüllüsü Umut Cozur da "Çocuklarımızın ihtiyaçlarını ve eksiklerini gidermek, daha güzel bir gelecek bırakmak için çabalamaktayız. Burada 4 gündür faaliyet göstermekteyiz. Okulun mescit ve kütüphanesini boyadık. Kitaplıkları kurduk, halı serdik ve gerekli araç gereçleri bıraktık. Sosyal medya aracılığıyla topladığımız yardım malzemelerinin dağıtımını yaptık." diye konuştu.

Kaynak: AA

İyilik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tatvan'da İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Yardım! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
PKKYPG, Halep’te işgal ettiği bölgelerden çıkmak isteyen sivilleri hedef alıyor PKK/YPG, Halep'te işgal ettiği bölgelerden çıkmak isteyen sivilleri hedef alıyor
İlkin Aydın’ın Galatasaray’daki geleceği belli oldu İlkin Aydın'ın Galatasaray'daki geleceği belli oldu
ABD’li senatörden açık mesaj: Venezuela’dan sonra sıra Küba ve Nikaragua’da ABD'li senatörden açık mesaj: Venezuela'dan sonra sıra Küba ve Nikaragua'da
Trabzonspor, Chibuike Nwaiwu’yu renklerine bağladı Trabzonspor, Chibuike Nwaiwu'yu renklerine bağladı
Konya’da soba faciası: 30 yaşındaki genç hayatını kaybetti Konya'da soba faciası: 30 yaşındaki genç hayatını kaybetti
O ihtimal gerçekleşirse Ergin Ataman Panathinaikos’tan ayrılacağını açıkladı O ihtimal gerçekleşirse Ergin Ataman Panathinaikos'tan ayrılacağını açıkladı

15:34
Fenerbahçe ayrılığı açıkladı: Başarılı bir sezon dileriz
Fenerbahçe ayrılığı açıkladı: Başarılı bir sezon dileriz
14:51
Bayhan’ın 3 kilo pirinci tek seferde pişirmesinin arkasında acı bir gerçek var
Bayhan'ın 3 kilo pirinci tek seferde pişirmesinin arkasında acı bir gerçek var
14:14
Yalova’da arabalı feribot fırtınada sürükleniyor Yolcular 2 saattir mahsur
Yalova'da arabalı feribot fırtınada sürükleniyor! Yolcular 2 saattir mahsur
14:13
İstanbul’u fırtına vurdu Dev dalgalar tekneyi oyuncak gibi savurdu
İstanbul'u fırtına vurdu! Dev dalgalar tekneyi oyuncak gibi savurdu
14:10
YPG’ye verilen süre doldu, Suriye ordusu operasyona başladı
YPG'ye verilen süre doldu, Suriye ordusu operasyona başladı
13:20
Suriye’de tansiyon çok yüksek Canlı yayında patlama ve çatışma sesleri
Suriye'de tansiyon çok yüksek! Canlı yayında patlama ve çatışma sesleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2026 15:51:23. #7.11#
SON DAKİKA: Tatvan'da İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Yardım! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.