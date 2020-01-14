Tatvan'da Kültür, Sanat ve Spor Merkezi açıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tatvan'da Kültür, Sanat ve Spor Merkezi açıldı - Son Dakika

Tatvan'da Kültür, Sanat ve Spor Merkezi açıldı

18 dakika önce

Tatvan Belediyesi, ilçedeki kadınlara yönelik Kültür, Sanat ve Spor Merkezi açtı.

Tatvan'da Kültür, Sanat ve Spor Merkezi açıldı, System.String[]

Tatvan Belediyesi, ilçedeki kadınlara yönelik Kültür, Sanat ve Spor Merkezi açtı.

Belediyenin eski hizmet binasındaki merkezin açılışında konuşan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, eski belediye hizmet binasında tadilat çalışması yaptıklarını söyledi.

130 kişinin kayıt yaptırdığı merkezde el sanatları, Kur'an-ı Kerim ve İngilizce kurslarının verildiğini belirten Geylani, "Merkezimize talebin yoğun olması bizi mutlu etti. Kadınların merkezimizi tercih etmesinin en önemli nedeni kreş hizmetinin de verilmesi. Kadınlar kurslardaki faaliyetlere katılırken çocukları da kreşte eğitim görüyor. Kadınlar, ürettikleri ürünleri online internet satış platformu ile Türkiye'nin her yerine satabilecek." diye konuştu.

Bu şekilde kursiyerlerin aile bütçelerine katkı sağlayabileceklerini vurgulayan Geylani, desteklerinden dolayı Kaymakam Mehmet Ali Özkan ile Halk Eğitim Müdürü Kazım Acar ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Açılışa, Başkan Geylani'nin eşi Gülsüm Meral Geylani, Kaymakamı Mehmet Ali Özkan'ın eşi Arzu Özkan, Belediye Başkan Yardımcısı Fahrettin Korkmaz, Halk Eğitim Müdürü Kazım Acar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürü Mesut Karaman, AK Parti İlçe Başkanı Cemil Sayılgan, AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Ayşe Altıok ve vatandaşlar katıldı.

Mehmet Emin Geylani, Tatvan Belediyesi, Mehmet Ali Özkan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 09:48 Kaynak: AA
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