Son Dakika Haberleri: Tatvan'daki Kayıp Çocuk 12 Gün Sonra Bulundu

Tatvan'daki Kayıp Çocuk 12 Gün Sonra Bulundu

51 dakika önce

Bitlis'in Tatvan ilçesinde 12 gün önce okula gitmek üzere evden çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan 17 yaşındaki İlyas Demir, polisin yoğun çalışması sonucu Ahlat ilçesinde bulundu.

Tatvan'daki Kayıp Çocuk 12 Gün Sonra Bulundu, System.String[]
Bitlis'in Tatvan ilçesinde 12 gün önce okula gitmek üzere evden çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan 17 yaşındaki İlyas Demir, polisin yoğun çalışması sonucu Ahlat ilçesinde bulundu. Tatvan ilçesinde 23 Mart günü okula gitmek üzere evden çıkan ve bir daha kendisinden haber alınmayan İlyas Demir ile ilgili mutlu haber geldi. Evden çıktıktan sonra 12 gündür haber alınmayan Demir, Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğünün hummalı çalışmaları sonucu Ahlat ilçesinde bulundu. Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada; sağlık durumu iyi olduğu öğrenilen Demir'in, polisler tarafından ailesine teslim edildiği ifade edildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 04:46 Kaynak: İHA

Bitlis, Ahlat, İlyas Demir, Tatvan, Güncel
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