Tatvan'daki Kayıp Çocuk 12 Gün Sonra Bulundu
51 dakika önce
Bitlis'in Tatvan ilçesinde 12 gün önce okula gitmek üzere evden çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan 17 yaşındaki İlyas Demir, polisin yoğun çalışması sonucu Ahlat ilçesinde bulundu.
Bitlis
'in Tatvan
ilçesinde 12 gün önce okula gitmek üzere evden çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan 17 yaşındaki İlyas Demir
, polisin yoğun çalışması sonucu Ahlat
ilçesinde bulundu. Tatvan ilçesinde 23 Mart
günü okula gitmek üzere evden çıkan ve bir daha kendisinden haber alınmayan İlyas Demir ile ilgili mutlu haber geldi. Evden çıktıktan sonra 12 gündür haber alınmayan Demir, Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğünün hummalı çalışmaları sonucu Ahlat ilçesinde bulundu. Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada; sağlık durumu iyi olduğu öğrenilen Demir'in, polisler tarafından ailesine teslim edildiği ifade edildi.
(İHA)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 04:46 Kaynak: İHA
CHP'li Vekil, İstanbul'un 3 İlçesinde Yapılan İtirazlardan Çıkan Sonuçları Açıkladı
Türkiye'de 4 Kişilik Bir Yemeğin Maliyeti 10 Yılda 23,58 TL Arttı
Tunç Soyer'in En Az Oy Aldığı Köyü Ziyaret Etmesi, Akıllara Melih Gökçek'in Paylaşımını Getirdi
Son Dakika! Yapılan İtirazlar Sonrası İstanbul'un 19 İlçesinde Oylar Yeniden Sayılıyor