'TAVŞANLAR, EV ORTAMINDA EVCİLLEŞTİRİLEMEZ' - Son Dakika
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'TAVŞANLAR, EV ORTAMINDA EVCİLLEŞTİRİLEMEZ'

11.07.2022 09:30

ANTALYA Hayvanat Bahçesi'ne bağışlanan tavşan çiftinin doğan 8 yavrusu, güzel görüntüler oluşturdu.

ANTALYA Hayvanat Bahçesi'ne bağışlanan tavşan çiftinin doğan 8 yavrusu, güzel görüntüler oluşturdu. Tavşanların evde kedi veya köpek gibi bakılamayacağını belirten veteriner hekim Aygül Arsun, "Maalesef bazı aileler, hediye maksatıyla çocuklarına veya sevdiklerine bu tip egzotik hayvanlar alıyor. Bunlar üreyince de baş edemiyorlar. Dolayısıyla havyanat bahçemize getiriyorlar. Ev ortamında tavşanlar evcilleştirilemez" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde dünyaya gelen yavrular, ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor. 1 ay önce bir ailenin hayvanat bahçesine getirip, bıraktığı tavşanların da 8 yavrusu oldu. Kendi yaşam alanlarında oynayan tavşan yavruları, güzel görüntüler oluşturdu.

'EV ORTAMINDA TAVŞANLAR EVCİLLEŞTİRİLEMEZ'

Tavşanların 1 aylık gebelik süreci olduğunu, her doğumda 4 ila 12 arasında yavru doğurduğunu belirten veteriner hekim Aygül Arsun, tavşanların evcil hayvan olmadığını vurguladı. Genellikle hediye amaçlı alınan tavşanların ihtiyaçlarının farklı olduğunu belirten Arsun, "Toprakla buluşmak isterler. Kemirmek ve hızlı hareket etmek doğalarında var. Ev ortamında tavşanlar evcilleştirilemez. Bir hevesle alıyorlar, sonra bakamayınca bize getiriyorlar. Maalesef bazı aileler, hediye maksatıyla çocuklarına veya sevdiklerine bu tip egzotik hayvanlar alıyor. Bunlar üreyince de baş edemiyorlar. Dolayısıyla havyanat bahçemize getiriyorlar" dedi.

'BU TÜR HAYVANLAR HEDİYE EDİLMEMELİ'

Tavşan beslemenin genellikle heves olduğunu kaydeden Arsun, "Bunlar, evde kedi köpek gibi beslenebilecek hayvanlar değil. Daha farklı ihtiyaçları var. Toprakla buluşmaya veya kemirme ihtiyaçları yüksek olan hayvanlar. Bu tip hayvanların hediye olarak verilmemesini istiyoruz. Bize getirilen çift tavşanın yavruları oldu. Çok güzel yavrular. Ziyaretçilerimiz gelip, görebilir. Tavşanların dışında geyikler, ceylanlar, kuzu ve koyunların yanı sıra lemur ile kaplumbağa yavrularımız da dünyaya geldi. Bu güzel yavruları, tüm çocuklar görebilir. Aileler de evlerine tavşan almak yerine çocuklarını buraya getirip, onlara gösterebilir" diye konuştu.

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Kaynak: DHA

Hayvanat Bahçesi, kedi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'TAVŞANLAR, EV ORTAMINDA EVCİLLEŞTİRİLEMEZ' - Son Dakika

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