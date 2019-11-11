Son Dakika Haberleri: Tavşanlı'da orman yangınında 3 hektar alan zarar gördü
Son Dakika Güncel Tavşanlı'da orman yangınında 3 hektar alan zarar gördü

Tavşanlı'da orman yangınında 3 hektar alan zarar gördü

8 saat önce

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde çıkan orman yangınında, 3 hektar alan zarar gördü.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde çıkan orman yangınında, 3 hektar alan zarar gördü.

Kütahya Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çakıllı köyü yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangının, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındığını bildirdi.

Yangının 3 hektarlık alanda etkili olduğunu belirten Keskin, şöyle konuştu:

"Yangın ihbarını alır almaz bölgeye arazözlü ekipleri sevk ettik. Yaklaşık 100 kişilik ekibimiz ve köylülerimizin de desteğiyle müdahale ettiğimiz yangını yaklaşık 3 saatte büyümeden kontrol altına aldık. İlk belirlemelere göre yangında yaklaşık 3 hektar karaçam ormanı zarar gördü. Yangının bir tarlanın yakınından başladığını ve ormana yayıldığını tespit ettik. Güvenlik güçlerimiz bu konuda gerekli çalışmaları başlattı."

Keskin, yangın bölgesinde soğutma çalışmalarının sürdüğünü sözlerine ekledi.

Tavşanlı'da orman yangınında 3 hektar alan zarar gördü

Hasan Keskin, Tavşanlı, Kütahya, Keskin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 04:46 Kaynak: AA
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