Tavşanlı'da orman yangınında 3 hektar alan zarar gördü

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde çıkan orman yangınında, 3 hektar alan zarar gördü.

Kütahya Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çakıllı köyü yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangının, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındığını bildirdi.

Yangının 3 hektarlık alanda etkili olduğunu belirten Keskin, şöyle konuştu:

"Yangın ihbarını alır almaz bölgeye arazözlü ekipleri sevk ettik. Yaklaşık 100 kişilik ekibimiz ve köylülerimizin de desteğiyle müdahale ettiğimiz yangını yaklaşık 3 saatte büyümeden kontrol altına aldık. İlk belirlemelere göre yangında yaklaşık 3 hektar karaçam ormanı zarar gördü. Yangının bir tarlanın yakınından başladığını ve ormana yayıldığını tespit ettik. Güvenlik güçlerimiz bu konuda gerekli çalışmaları başlattı."

Keskin, yangın bölgesinde soğutma çalışmalarının sürdüğünü sözlerine ekledi.