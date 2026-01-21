Tavuk Doktoru ile Kanatlı Sağlığı - Son Dakika
Tavuk Doktoru ile Kanatlı Sağlığı
21.01.2026 13:31
Ayşegül Genç Özdemir, 30 yıllık deneyimiyle 'Tavuk Doktoru' markasıyla kanatlı sağlık hizmetleri sunuyor.

"Tavuk Doktoru" markasını tescilleten 58 yaşındaki veteriner Ayşegül Genç Özdemir, kanatlı sağlığı alanındaki yaklaşık 30 yıllık mesleki birikimini akademi ve girişimcilikle bir araya getirip Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) desteğiyle kurduğu işletmesinde danışmanlık ve klinik hizmeti sunuyor.

Özdemir'in kanatlı hastalıklarına ilgisi, 1989 yılında Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi 3. sınıf öğrencisiyken Manisa Tavuk Hastalıkları Araştırma ve Aşı Üretim Enstitüsünü tanıtan televizyon programını izlemesiyle başladı.

Bu alanda kariyer yapmaya karar veren Özdemir, söz konusu enstitüde staj yaparak tavuk aşıları, hastalıklar, bağışıklık mekanizmaları ve laboratuvar testleri konusunda ilk uygulamalı deneyimlerini edindi.

Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesinden mezun olan Özdemir, akademik kariyerini de aynı üniversitede sürdürdü. Özdemir, doktorasını "Sağlıklı ve Hastalıklı Tavuklardaki Escherichia Colilerin Karşılaştırılması" başlıklı tez çalışmasıyla 1996 yılında tamamladı.

Doktora sürecinin ardından özel sektöre yönelen Özdemir, farklı damızlık kuruluşlar ve firmalarda görev aldı. Bu dönemde bir firmanın Almanya'nın Cuxhaven kentindeki merkezine gönderilen Özdemir, üst düzey damızlık üretimi ve ileri laboratuvar testleri konusunda uluslararası eğitimler aldı.

Özdemir, 30 yıla yaklaşan meslek hayatı boyunca tavuk hastalıkları başta olmak üzere farklı kanatlı türlerinde saha, laboratuvar ve danışmanlık alanlarında deneyim kazandı.

Bir süre danışmanlık hizmeti verdikten sonra kendi işini kurmaya karar veren Özdemir, KOSGEB desteğiyle Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 2018 senesinde danışmanlık ofisini hayata geçirdi.

Bu süreçte "Tavuk Doktoru" markasını 2019'da Türk Patent ve Marka Kurumunca (TÜRKPATENT) tescilleten Özdemir, kanatlı hayvanlar üzerine verdiği klinik ve laboratuvar hizmetlerinin yanı sıra eğitim ve saha danışmanlığı temelli çalışmalar yürütüyor.

Kanatlılar için 12 gıda takviyesi geliştirdi

Türkiye Süs Tavukları ve Bahçe Hayvanları Federasyonunca düzenlenen 9. Ulusal Kümes ve Bahçe Hayvanları Gösterisi için Eskişehir'e gelen evli ve 1 çocuk annesi Veteriner Ayşegül Genç Özdemir, AA muhabirine, kanatlı sektöründe edindiği deneyimi özellikle hobi ve küçük ölçekli yetiştiricilere aktarmayı hedeflediğini söyledi.

"Tavuk Doktoru" markasıyla yola çıkarken sektörde farklı bir boşluğu doldurmak istediğini belirten Özdemir, "Veterinerliğin kanatlı sektöründe klinik ve danışmanlık olarak ayrı bir kulvar olduğunu göstermek istedim. Bu nedenle firmayı sadece bir klinik ya da laboratuvar olarak değil, bilgi ve deneyim paylaşımının merkezi olarak kurguladım." dedi.

Özdemir, endüstriyel tavukçulukta hayvanların çoğu zaman üretim unsuru olarak görüldüğünü dile getirerek, "Kanatlıları sadece bir meta olarak değil, canlı olarak ele alan yetiştiricilerle çalışmak istedim. Hobi amaçlı yetiştiricilikte hayvan refahı çok daha ön planda. Bu da benim mesleki motivasyonumu artırıyor." diye konuştu.

Danışmanlık faaliyetlerinin yanı sıra Tarım ve Orman Bakanlığı onaylı, gıda takviyesi niteliğinde 12 farklı formülün üretimini yaptırdığını bildiren Özdemir, şöyle devam etti:

"Bu ürünleri geliştirirken en önemli hedefim, merdiven altı ve kontrolsüz üretimlerin önüne geçmekti. Yanlış ürünler hayvanlara fayda yerine zarar veriyor. Bu nedenle doğru ürün seçiminin ancak doğru bilgiyle mümkün olduğunu düşünüyorum."

Özdemir, ürünlerini kullanan yetiştiricilere eğitim şartı koyduğunu belirterek, "Ürün alan herkesle birebir eğitim yapıyorum. Bilgi olmadan uygulama yapılmasını istemiyorum." ifadelerini kullandı.

Kanatlı sağlığının aynı zamanda halk sağlığını da yakından ilgilendirdiğine dikkati çeken Özdemir, zoonotik hastalıkların kontrolünde veterinerler ile insan sağlığı alanında çalışanların işbirliğinin çok önemli olduğunu vurguladı.

Özdemir, gelecekte eğitim ve kamuoyunu bilgilendirmeye yönelik projeleri genişleterek sürdürmeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
