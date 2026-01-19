Tayfun Kahraman'ın Sağlık Sorunları AYM'ye Bildirildi

(İSTANBUL) - Avukat Cansu Çifçi, Gezi davası hükümlüsü Tayfun Kahraman'ın son dönemde yaşadığı sağlık sorunları ve hastane sürecine ilişkin raporların Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) bildirildiğini açıkladı.

Çifçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Müvekkil Tayfun Kahraman'ın son hastane sürecine ilişkin raporları ve maalesef ki dün başına gelenleri Anayasa Mahkemesine bildirdik. Haklılığı, masumiyeti aşikar olan müvekkilin tahliye edilmemesi ve daha da bunun üzerine MS hastalığıyla cezaevinde mücadele etmesi apaçık şekilde insan hakları ihlali olup vicdani de değildir. Geldiğimiz aşamada Anayasa Mahkemesinin, bir an evvel haklılığımızı tekrar belgelendirmesi ve buna da tüm mahkemelerin uyması, müvekkilin haklı olduğu için tahliye edilmesi gerekmektedir. Hakkın yerini bulmaması artık bir zulümdür." ifadesini kullandı.