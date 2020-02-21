Tayland'da Anayasa Mahkemesi muhalif partinin feshedilmesine hükmetti - Son Dakika

Anayasa Mahkemesi, 24 Mart 2019 genel seçimlerinde en çok oy alan 3. parti Gelecek İlerinin Genel Başkanı Thanathorn Juangroongruangkit'in, seçim kampanyası döneminde medya şirketi V-Luck'ta hissesi bulunduğu gerekçesiyle seçim yasalarını ihlal ettiğine 20 Kasım 2019'da karar vermişti.

Ülke basınındaki habere göre, Anayasa Mahkemesi, Gelecek İleri Partisinin, kendi lideri ve kurucusu Thanathorn Juangroongruangkit'den 6 milyon ABD doları (36,6 milyon TL) borç alarak seçim yasasını çiğnediği gerekçesiyle feshine karar verdi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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