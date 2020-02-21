Tayland'da Anayasa Mahkemesi muhalif partinin feshedilmesine hükmetti - Son Dakika
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Tayland'da Anayasa Mahkemesi muhalif partinin feshedilmesine hükmetti

7 saat önce

Tayland'da Anayasa Mahkemesi, muhalefetteki Gelecek İleri Partisinin seçim yasasını ihlal etme suçundan feshedilmesine hükmetti.

Tayland'da Anayasa Mahkemesi muhalif partinin feshedilmesine hükmetti, System.String[]

Tayland'da Anayasa Mahkemesi, muhalefetteki Gelecek İleri Partisinin seçim yasasını ihlal etme suçundan feshedilmesine hükmetti.

Ülke basınındaki habere göre, Anayasa Mahkemesi, Gelecek İleri Partisinin, kendi lideri ve kurucusu Thanathorn Juangroongruangkit'den 6 milyon ABD doları (36,6 milyon TL) borç alarak seçim yasasını çiğnediği gerekçesiyle feshine karar verdi.

Mahkeme, partinin yürütme kurulu üyelerinin 10 yıl boyunca siyasi faaliyetlerden men edilmesine de hükmetti.

Ocak'ta partinin yasaları ihlal etmediğine karar verilmişti

Avukat Natthaporn Toprayoon, geçen yıl Gelecek İleri Partisinin yetkililerinin Tay geleneklerine yönelik eleştirel ifadeleri ve partinin logosundaki ters üçgenin İlluminati tarikatının sembolüne benzediği yönündeki iddialarla Anayasa Mahkemesine başvuruda bulunmuştu.

Mahkeme, ocakta partinin yasaları ihlal etmediğine karar vermişti.

Anayasa Mahkemesi, 24 Mart 2019 genel seçimlerinde en çok oy alan 3. parti Gelecek İlerinin Genel Başkanı Thanathorn Juangroongruangkit'in, seçim kampanyası döneminde medya şirketi V-Luck'ta hissesi bulunduğu gerekçesiyle seçim yasalarını ihlal ettiğine 20 Kasım 2019'da karar vermişti.

Mahkeme, bu ihlal kapsamında Thanathorn'un milletvekilliğinin düşürülmesine hükmetmişti.

Cunta muhalifi Thanathorn, 2014'deki darbe sonrası yapılan ilk seçimlerde, genç seçmenden aldığı destekle dikkatleri çekmişti.

Anayasa Mahkemesi, Tayland, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 01:34 Kaynak: AA
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