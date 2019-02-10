Son Dakika Haberleri: Tayland'da Prensesin Başbakanlığa Aday Gösterilmesi

Tayland'da Prensesin Başbakanlığa Aday Gösterilmesi

56 dakika önce

Tayland'da Thai Raksa Chart Partisi, mart ayında yapılacak genel seçimlerde başbakanlık koltuğu için önerdiği Prenses Ubol Ratana'nın adaylığından vazgeçeceğini duyurdu.

Tayland'da Prensesin Başbakanlığa Aday Gösterilmesi, System.String[]
Tayland'da Thai Raksa Chart Partisi, mart ayında yapılacak genel seçimlerde başbakanlık koltuğu için önerdiği Prenses Ubol Ratana'nın adaylığından vazgeçeceğini duyurdu.

Kyodo'nun haberine göre, Thai Raksa Chart Partisinden yapılan açıklamada, Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn'un açıklamasına atfen "krala ve kraliyet ailesinin diğer üyelerine bağlılıkla emre itaat edileceği, Seçim Komisyonu kuralları ve anayasa çerçevesinde hareket edileceği" belirtildi.

Parti, mart ayında düzenlenecek genel seçimlerde başbakanlık için önerdiği Prenses Ubol Ratana'nın adaylığından vazgeçeceğini bildirdi.

Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn, Prenses Ubol Ratana'nın başbakanlığa aday gösterilmesinin ardından kraliyet ailesinin hiçbir üyesinin siyasete girmemesi gerektiğini kaydetmişti. Saraydan yapılan açıklamada, Prenses Ratana'nın şimdiye kadar eşine rastlanmamış bu girişiminin "yakışıksız" olduğu ve bir kraliyet mensubunun siyasete atılmasının "ülkenin kültürüne, görenek ve geleneklerine başkaldırı" anlamına geleceği ifade edilmişti.

Uzmanlar, Kral Vajiralongkorn'un bu müdahalesinin, seçim komisyonunun Ratana'nın adaylığını geçersiz kılmasına neden olabileceği görüşünü paylaşıyordu.

Tayland'da 2014'te askeri darbeyle devrilen eski Başbakan Yingluck Şinavatra'nın kapatılan partisinin devamı niteliğindeki Thai Raksa Chart Partisi, darbe sonrası yapılacak ilk genel seçimler için Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn'un ablası Prenses Ubol Ratana'yı başbakanlığa aday göstermişti.

Monarşiyle yönetilen ülkede kraliyet ailesi, ordu iktidarının üzerindeki yegane güç olarak görülüyor. Ülke tarihinde ilk kez bir kraliyet ailesi mensubu başbakanlığa aday gösterilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 10:05 Kaynak: AA

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