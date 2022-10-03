Tayland'da acil yardım hattına her 15 dakikada bir "Evimde yılan var" çağrısı yapılıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Tayland'da acil yardım hattına her 15 dakikada bir "Evimde yılan var" çağrısı yapılıyor

03.10.2022 13:12
Tayland'da acil yardım hattına her 15 dakikada bir "Evimde yılan var" çağrısı yapılıyor

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta acil yardım hattına her 15 dakikada bir "Evimde yılan var" çağrısı yapılıyor.

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta acil yardım hattına her 15 dakikada bir "Evimde yılan var" çağrısı yapılıyor.

Bangkok Post'ta yer alan haberde, Bangkok'ta yaşayan çok sayıda kişinin evlerine giren yılanlardan şikayetçi olduğu belirtildi.

Acil yardım merkezinden yapılan açıklamada, rastlanılan yılanların çoğunun piton ve kobra olduğu, yakalama operasyonlarının yüzde 90'ının başarılı sonuçlandığı belirtildi.

Açıklamada vatandaşlardan evlerinde yılan gördükleri gerekçesiyle günde ortalama 15 dakikada bir çağrı alındığı, evlerden yılda 60 bin yılan çıkarıldığı kaydedildi.

Bangkok, uzun yıllardır yılanlara ev sahipliği yapıyor ancak son yıllarda sayılarının arttığı ve kent sakinlerini rahatsız ettiği belirtiliyor.

Yakalanan yılanlar, vahşi doğaya bırakılmak üzere Milli Parklar ve Vahşi Yaşam ve Bitki Koruma Dairesi'ne gönderiliyor.

YORUMLAR
500
Tayland'da şiddetli yağışlar sele neden oldu Tayland'da şiddetli yağışlar sele neden oldu MotoGP Tayland Grand Prix'sini Miguel Oliveira kazandı MotoGP Tayland Grand Prix'sini Miguel Oliveira kazandı
Kaynak: AA

Bangkok, Tayland, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tayland'da acil yardım hattına her 15 dakikada bir 'Evimde yılan var' çağrısı yapılıyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:51 HSK'dan tepki toplayacak hamle! Eşini öldüren hakim için taziye mesajı paylaştılar
18:46 Müzisyen Onur Şener cinayeti hakkında AK Parti'den ilk açıklama: Siyasi polemikle acıyı istismar ediyorlar
18:37 Beckham'ın çılgın transfer listesi ortaya çıktı! İşte şaşkınlık yaratan listedeki 3 önemli isim
18:12 İBB Başkanı İmamoğlu'ndan "Eli İstanbul'da gözü başka yerde" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cevap
17:46 TÜİK verileri ortaya koydu! Enflasyon rakamlarına göre kira artış oranı yüzde 59,91'e yükseldi
17:34 Belediye başkanını gören öğrenci okuldaki eksiği çekinmeden söyledi
17:29 Otobüs şoförü, baygınlık geçiren yolcuyu hastaneye yetiştirdi
17:22 Öldürülen müzisyen Onur Şener toprağa verildi, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da tabuta omuz verdi
17:18 Valilik, Hakkari'de gösteri ve yürüyüşlere 15 gün yasak getirdi
16:43 Denizli'deserada cansız bedeni bulunan çiftçinin ölüm nedeni ortaya çıktı! Öldüresiye dövmüşler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2022 19:00:41. #1.11#
SON DAKİKA: Tayland'da acil yardım hattına her 15 dakikada bir "Evimde yılan var" çağrısı yapılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement