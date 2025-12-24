Tayland ve Kamboçya'dan Ateşkes Görüşmeleri - Son Dakika
Tayland ve Kamboçya'dan Ateşkes Görüşmeleri

24.12.2025 17:32
Tayland ve Kamboçya, sınır çatışmaları sonrası ateşkes için resmi görüşmelere başladı.

Tayland ve Kamboçya askeri heyetleri, tartışmalı sınır hattı boyunca ateşkes ve ateşkesin uygulanmasının denetlenmesine ilişkin resmi görüşmelere hazırlık amacıyla Tayland'ın Chanthaburi eyaletindeki sınır bölgesinde bir araya geldi.

Toplantının ardından basın mensuplarına açıklama yapan Tayland Genel Sınır Komitesi (GBC) Sekreteri Nuttapong Praokaew, temasların yarın yapılması planlanan resmi heyet toplantısının gündeminin belirlenmesine odaklandığını söyledi. Nuttapong, her iki tarafın da kendi tutumlarını daha önce karşılıklı olarak ilettiğini belirtti.

"Taraflar, 27 Aralık'ta yapılması planlanan 3. Özel GBC toplantısına hazırlık amacıyla belgeleri görüşüp paylaşacak"

Kamboçya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Maly Socheata, "Bu toplantıda taraflar, 27 Aralık'ta yapılması planlanan 3. sınır toplantısına hazırlık amacıyla belgeleri görüşüp paylaşacak. Amaç, çatışmaların sona erdirilmesini sağlamak, iki ülke arasındaki istikrarı yeniden tesis edecek çözümler bulmak ve normalleşmeye hızlı bir dönüşü kolaylaştırmaktır" dedi.

Tayland Savunma Bakanlığı Sözcüsü Surasant Kongsiri, bugün erken saatlerde yaptığı açıklamada, toplantıların Cuma'ya kadar süreceğini söyledi. - BANGKOK

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
