Eski Sri Lanka Devlet Başkanı Rajapaksa geçici süre Tayland'da kalacak - Son Dakika
Üye Girişi

Eski Sri Lanka Devlet Başkanı Rajapaksa geçici süre Tayland'da kalacak

11.08.2022 11:59
Eski Sri Lanka Devlet Başkanı Rajapaksa geçici süre Tayland'da kalacak

Tayland yönetimi, Sri Lanka'nın 8'inci Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'ya geçici bir süre ülkede kalmasına izin verdiği bildirildi.

Tayland yönetimi, Sri Lanka'nın 8'inci Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'ya geçici bir süre ülkede kalmasına izin verdiği bildirildi.

Indian Express'in haberine göre, Tayland Başbakanı Prayuth Chan-ocha, yaptığı açıklamada, 14 Temmuz'da Singapur'a giden ve bugün vize süresi dolan Rajapaksa'nın Tayland'da geçici bir süre konaklamasına ilişkin talebi kabul ettiğini belirtti.

Prayuth, "Bu, insani bir konu, ziyaretin geçici olacağına dair bir söz verdik. Hiçbir siyasi faaliyete izin verilmiyor ve bu Rajapaksa'nın kendisine kalıcı yer bulmasına yardımcı olacak." ifadesini kullandı.

Rajapaksa'nın siyasi sığınma hakkı istemediğini vurgulayan Prayuth, eski devlet başkanının kalıcı sığınma için kendine bir ülke arayacağını belirtti.

Tayland Dışişleri Bakanı Don Pramudwinai da Rajapaksa'nın hala diplomatik pasaport sahibi olduğuna işaret ederek 90 gün Tayland'da kalabileceğini aktardı.

Sri Lanka'daki olaylar

Sri Lankalılar, ülkenin içinde bulunduğu mali duruma ve yakıt sıkıntısına yönelik protestolarını mart sonunda artırmıştı. Şiddet olayları sonrası ülke çapında sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş ve hükümet, protestolar sırasında kamu malına veya başkalarına zarar veren herkese ateş açılması talimatını vermişti.

Ekonomik krizin girdabındaki Sri Lanka'da protestocular, 9 Temmuz'da başbakanlık konutuna girip binayı ateşe vermişti.

Rajapaksa, eşi ve iki korumasıyla 13 Temmuz'da Maldivler'e, bir sonraki gün de Singapur'a gitmişti. ?Rajapaksa, 14 Temmuz'da elektronik posta yoluyla istifa mektubunu göndermişti. Ardından 20 Temmuz'da Sri Lanka Meclisinde yapılan oylamada, Geçici Devlet Başkanı ve Başbakan Ranil Wickremesinghe, ülkenin yeni devlet başkanı seçilmişti.

YORUMLAR
500
Avustralyalı kriketçiler, aldıkları ödülü Sri Lankalı çocuklara bağışladı Avustralyalı kriketçiler, aldıkları ödülü Sri Lankalı çocuklara bağışladı Bangladeş: Rezervlerimiz iyi, Sri Lanka'daki gibi kriz olmayacak Bangladeş: Rezervlerimiz iyi, Sri Lanka'daki gibi kriz olmayacak
Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Sri Lanka, Singapur, Tayland, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eski Sri Lanka Devlet Başkanı Rajapaksa geçici süre Tayland'da kalacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:46 Temsilcimiz Arda Güler ve Lemos ile maça başlıyor! Slovacko-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler açıklandı
18:42 NATO'ya üye olmak isteiyorlar! Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya ile yapacağı ilk mutabakat toplantısını 26 Ağustos gerçekleştirilecek
17:44 Milli futbolcu Kaan Ayhan'a Türk başkandan çirkin teklif: Biraz ortalığı karıştırsın
17:36 Nihat Doğan'ın düğününden çok özel görüntüler! 'Ki Zava ki Büke' ile kurtlarını döktüler
17:22 TikTok'ta canlı yayın yapan 4 kadın, Türkiye'nin gündemine oturdu
17:06 Konyaspor'un Avrupa'daki rakibi Vaduz, meraklı bakışların arasında sokakta idman yaptı
18:51 Bir süredir ortalarda görünmeyen Ata Demirer'in gayrimenkul işine girdiği öğrenildi
17:02 Litrelerde alkol alan 18 yaşındaki örnek öğrenci kendini asarak canına kıydı
16:47 Şehit Astsubay Ferhat Gedik'in çatışmadan dakikalar önce Eren Bülbül'ün fotoğrafını çektiği ortaya çıktı
16:45 İsveç'te Türkiye'nin kırmızı bültenle aradığı dolandırıcının iadesine karar verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2022 19:08:11. #1.13#
SON DAKİKA: Eski Sri Lanka Devlet Başkanı Rajapaksa geçici süre Tayland'da kalacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement