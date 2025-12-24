Tayvan'ın güneydoğusundaki Taitung kentinde 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Tayvan Merkezi Meteoroloji Bürosu'ndan (CWA) yapılan açıklamada, merkez üssü Taitung kent merkezinin 10,1 kilometre kuzeyinde oluşan depremin, 11,9 kilometre derinlikte kaydedildiği aktarıldı.
Depremin ardından can kaybı veya maddi hasar bildirilmedi.
Son Dakika › Dünya › Tayvan'da 6.1 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika
