Tayvan'da 6.1 Büyüklüğünde Deprem

24.12.2025 13:50
Taitung kentinde meydana gelen depremin merkez üssü şehir merkezinin kuzeyindeydi.

Tayvan'ın güneydoğusundaki Taitung kentinde 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Tayvan Merkezi Meteoroloji Bürosu'ndan (CWA) yapılan açıklamada, merkez üssü Taitung kent merkezinin 10,1 kilometre kuzeyinde oluşan depremin, 11,9 kilometre derinlikte kaydedildiği aktarıldı.

DEPREMDE CAN KAYBI YAŞANMADI

Depremin ardından can kaybı veya maddi hasar bildirilmedi.

Kaynak: DHA

  • bilgin pay bilgin pay:
    adamların işleri var dinimiz gibi dinleri var işimiz gibi vallaha helal olsun 0 0 Yanıtla
