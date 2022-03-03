Tayvan'da elektrik kesintisi 5 milyon haneyi etkiledi - Son Dakika
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Tayvan'da elektrik kesintisi 5 milyon haneyi etkiledi

03.03.2022 10:06
Tayvan'da elektrik kesintisi 5 milyon haneyi etkiledi

Tayvan'da elektrik santralinde meydana gelen kaza nedeniyle yaşanan elektrik kesintisinin 5 milyon haneyi etkilediği duyuruldu.

Tayvan'da elektrik santralinde meydana gelen kaza nedeniyle yaşanan elektrik kesintisinin 5 milyon haneyi etkilediği duyuruldu.

BBC'nin haberine göre, Ekonomi Bakanı Wang Meihua, güney Tayvan'daki bir elektrik santralinde kaza meydana geldiğini kaydetti.

Wang, bakanlığın konuyla acil olarak ilgileneceğini belirterek, başkent Taipei dahil olmak üzere Ada'nın çoğu bölgesine elektrik verilemediğini söyledi.

Elektrik kesintisi için vatandaşlardan özür dileyen Wang, Ada'nın kuzey bölgelerine öğle saatlerinde, diğer bölgelere ise öğleden sonra elektrik verileceğini açıkladı.

Elektrik kesintisinin Tayvan'daki yaklaşık 5 milyon haneyi etkilediği bildirildi.

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Ekonomi Bakanı, Tayvan, Taipei, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tayvan'da elektrik kesintisi 5 milyon haneyi etkiledi - Son Dakika


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