TBB'den 3 önemli kuruluş için açıklama

TBB, bankacılık sektörünün Doğuş Holding, Türk Telekom ve Yıldız Holding ile ilgili çalışmaları hakkında açıklamada bulundu.

TBB, bankacılık sektörünün Doğuş Holding, Türk Telekom ve Yıldız Holding ile ilgili çalışmaları hakkında açıklamada bulundu.

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