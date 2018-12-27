Son Dakika Haberleri: TBB'den 3 önemli kuruluş için açıklama

TBB'den 3 önemli kuruluş için açıklama

4 dakika önce

TBB, bankacılık sektörünün Doğuş Holding, Türk Telekom ve Yıldız Holding ile ilgili çalışmaları hakkında açıklamada bulundu.

TBB'den 3 önemli kuruluş için açıklama , System.String[]
TBB, bankacılık sektörünün Doğuş Holding, Türk Telekom ve Yıldız Holding ile ilgili çalışmaları hakkında açıklamada bulundu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 01:39 

Ekonomi
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