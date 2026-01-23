TBF Başkanı Türkoğlu, FIBA Genel Sekreteri'ni Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

TBF Başkanı Türkoğlu, FIBA Genel Sekreteri'ni Ziyaret Etti

TBF Başkanı Türkoğlu, FIBA Genel Sekreteri\'ni Ziyaret Etti
23.01.2026 23:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkoğlu, FIBA ile ilişkileri güçlendirmek ve ortak projeleri değerlendirmek için Zagklis'le görüştü.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, FIBA Genel Sekreteri Andreas Zagklis'i ziyaret etti.

İsviçre'de bulunan Patrick Baumann Basketbol Evi'nde gerçekleşen görüşmede, TBF ile FIBA arasındaki kurumsal ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik ve önümüzdeki dönemde hayata geçirilebilecek ortak çalışmalar üzerine görüş alışverişinde bulunuldu. Ayrıca, mart ayında Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenecek FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri ile yaz döneminde gerçekleştirilecek FIBA U17 Basketbol Dünya Kupası organizasyonlarına yönelik hazırlık süreçleri, operasyonel planlamalar değerlendirildi.

Ziyarette ayrıca, geçtiğimiz günlerde sporculuk kariyeriyle FIBA Hall of Fame seçilen Türkoğlu ile Andreas Zagklis, basketbolun tarihi mirasının korunması ve gelecek nesillere aktarılması konusunda Hall Of Fame onurunun taşıdığı önem ve sorumluluk üzerine değerlendirmede bulundu.

Türkoğlu, Basketbol Evi'nde bulunan 2010'da dünya ikinciliği yaşadığı ayakkabıyı da imzaladı.

Ziyaretin sonunda Türkoğlu, Zagklis'e nazar boncuklu basketbol topu ve Türk lokumu hediye etti. FIBA ise Türkoğlu'na 23 Temmuz 1995'te Yıldız Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda oynanan Türkiye - Hırvatistan müsabakasının maç kağıdını hediye etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etkinlikler, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor TBF Başkanı Türkoğlu, FIBA Genel Sekreteri'ni Ziyaret Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çiftçiden mest eden hareket Tarlalarını, evini ve yazlığını jandarmaya bağışladı Çiftçiden mest eden hareket! Tarlalarını, evini ve yazlığını jandarmaya bağışladı
Adnan Oktar’ın “veliahtı“ Serdar Dayanık yakalandı Adnan Oktar'ın "veliahtı" Serdar Dayanık yakalandı
14 yaşındaki Nur Banu kanlar içinde ölü bulundu 14 yaşındaki Nur Banu kanlar içinde ölü bulundu
Çorum’da feci olay: Yem karma makinasına düşen işçi hayatını kaybetti Çorum'da feci olay: Yem karma makinasına düşen işçi hayatını kaybetti
Trump: İran’a doğru ilerleyen büyük bir gücümüz var Trump: İran'a doğru ilerleyen büyük bir gücümüz var
İzlemeyenler çok şey kaçırdı UEFA Avrupa Ligi’nde gecenin sonuçları İzlemeyenler çok şey kaçırdı! UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları

23:16
İBB kreşinde çocuğa şiddet soruşturması Tutuklama kararı var
İBB kreşinde çocuğa şiddet soruşturması! Tutuklama kararı var
22:55
Bakan Fidan: İsrail’in İran’a saldırı arayışında olduğuna dair emareler var
Bakan Fidan: İsrail'in İran'a saldırı arayışında olduğuna dair emareler var
22:36
Kızılcık Şerbeti’nde deprem: Doğukan Güngör kadrodan çıkarıldı
Kızılcık Şerbeti'nde deprem: Doğukan Güngör kadrodan çıkarıldı!
21:18
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Ahmet Özer’e 6 yıl 3 ay hapis cezası verilmesi ’’Terörsüz Türkiye’’ gaye ve gayretiyle taban tabana zıtlık taşımaktadır
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Ahmet Özer'e 6 yıl 3 ay hapis cezası verilmesi ''Terörsüz Türkiye'' gaye ve gayretiyle taban tabana zıtlık taşımaktadır
21:10
Putin, göz diktiği bölge için Trump’a meydan okudu: Her halükarda sürdüreceğiz
Putin, göz diktiği bölge için Trump'a meydan okudu: Her halükarda sürdüreceğiz
20:48
Melis Sezen, Bali’de yağmur altındaki dansıyla sosyal medyayı salladı
Melis Sezen, Bali'de yağmur altındaki dansıyla sosyal medyayı salladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2026 23:52:46. #7.11#
SON DAKİKA: TBF Başkanı Türkoğlu, FIBA Genel Sekreteri'ni Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.