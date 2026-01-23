TBF Başkanı Türkoğlu, FIBA Genel Sekreteri\'ni Ziyaret Etti

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, FIBA Genel Sekreteri Andreas Zagklis'i ziyaret etti.

İsviçre'de bulunan Patrick Baumann Basketbol Evi'nde gerçekleşen görüşmede, TBF ile FIBA arasındaki kurumsal ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik ve önümüzdeki dönemde hayata geçirilebilecek ortak çalışmalar üzerine görüş alışverişinde bulunuldu. Ayrıca, mart ayında Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenecek FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri ile yaz döneminde gerçekleştirilecek FIBA U17 Basketbol Dünya Kupası organizasyonlarına yönelik hazırlık süreçleri, operasyonel planlamalar değerlendirildi.

Ziyarette ayrıca, geçtiğimiz günlerde sporculuk kariyeriyle FIBA Hall of Fame seçilen Türkoğlu ile Andreas Zagklis, basketbolun tarihi mirasının korunması ve gelecek nesillere aktarılması konusunda Hall Of Fame onurunun taşıdığı önem ve sorumluluk üzerine değerlendirmede bulundu.

Türkoğlu, Basketbol Evi'nde bulunan 2010'da dünya ikinciliği yaşadığı ayakkabıyı da imzaladı.

Ziyaretin sonunda Türkoğlu, Zagklis'e nazar boncuklu basketbol topu ve Türk lokumu hediye etti. FIBA ise Türkoğlu'na 23 Temmuz 1995'te Yıldız Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda oynanan Türkiye - Hırvatistan müsabakasının maç kağıdını hediye etti. - İSTANBUL