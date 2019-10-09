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TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Bozdağ Açıklaması

44 dakika önce

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, Cumhuriyet Gazetesi ve bazı internet haber sitelerinde şahsını ve kardeşini hedef alan iddiaların, etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyen bir kişinin iftiralarından ibaret olduğunu belirtti.

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Bozdağ Açıklaması, System.String[]

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, Cumhuriyet Gazetesi ve bazı internet haber sitelerinde şahsını ve kardeşini hedef alan iddiaların, etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyen bir kişinin iftiralarından ibaret olduğunu belirtti.

Bozdağ, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhuriyet Gazetesi'nin bugün yayımlanan nüshasında yer alan ve bazı internet haber sitelerinde "Aleviler işe alınmıyordu" başlığı ile verilen haberleri anımsattı.

Bekir Bozdağ, açıklamasında, söz konusu haberlere ilişkin, "Şahsımı ve kardeşimi hedef alan iddialar etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyen bir kişinin iftiralarından ibarettir." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Gazetesi, Bekir Bozdağ, AK Parti, Politika

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 03:16 Kaynak: AA
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