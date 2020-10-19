- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahiba Gafarova ile görüştü- Şentop,"Azerbaycan'ın yanındayız" - Son Dakika

- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahiba Gafarova ile görüştü- Şentop,"Azerbaycan'ın yanındayız"

19.10.2020 23:41

- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahiba Gafarova ile görüştü Şentop,"Azerbaycan'ın yanındayız" Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahiba Gafarova ile görüştü.

- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahiba Gafarova ile görüştü

Şentop,"Azerbaycan'ın yanındayız"

BAKÜ - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahiba Gafarova ile görüştü.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Bakü'de Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahiba Gafarova ile bir araya geldi. İkili görüşmenin ardından heyetlerin katılımıyla toplantı gerçekleştirildi. Azerbaycan ve Türkiye'nin dost ve kardeş ülkeler olduğunu vurgulayan TBMM Başkanı Şentop, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in dediği gibi, bugün dünyada birbirine Türkiye ve Azerbaycan kadar yakın başka bir ülke olmadığını söyledi. Bu yıl Eylül ayında Milli Meclis Başkanı olarak Türkiye'ye ilk ziyaretini hatırlatan Sahiba Gafarova, TBMM Başkanı Mustafa Şentop başkanlığındaki heyetin ziyaretinin de benzer olduğunu ve Azerbaycan için çok hassas bir döneme denk geldiğini söyledi.

Gafarova, "Bildiğiniz gibi 27 Eylül'de Ermenistan silahlı kuvvetleri Dağlık Karabağ'da bir provokasyon daha yaptı. Buna karşılık Azerbaycan ordusu bir karşı saldırı başlattı ve neredeyse 30 yıldır işgal altında bulunan topraklarımızı kurtarmaya başladık. Operasyonun ilk gününden Azerbaycan halkı ve devleti İki ülkenin cumhurbaşkanları, dışişleri bakanları ve diğer yetkililer arasında yapılan düzenli telefon görüşmeleri bunun açık bir kanıtıdır. Beni bizzat aradığınız ve bu konuya özel olarak ilgi gösterdiğiniz için teşekkür ederiz. Benim adıma, Milli Meclis milletvekilleri ve halkımız adına, bu destek için Türkiye'ye teşekkür ediyorum. Savaş alanındaki yenilgisini hazmedemeyen işgalci Ermenistan, Azerbaycanlı sivilleri hedef alıyor. Cephe hattının dışında bulunan Gence ve Mingeçevir şehirlerine yapılan saldırılar, Terter ve diğer bölgesel merkezlere yapılan ağır top atışları bunun açık bir göstergesidir. Ermenistan'ın bu tür eylemleri, uluslararası insani hukukun ağır bir ihlali, bir savaş suçudur" dedi.

Milletlerarası ilişkilerin geliştirilmesinde parlamentoların önemli rolünü vurgulayan Gafsrova, "Dostluk gruplarının her iki ülkenin yasama meclislerinde işleyişinin önemi vardır. Parlamentolarımızın ikili işbirliğinin yanı sıra, uluslararası parlamento kuruluşlarında ilkesel konularda ortak bir tutum sergiliyoruz. Parlamento heyetinizin Azerbeycan'a yaptığı mevcut ziyaretin, parlamentolar arası ilişkilerimizin daha da güçlenmesine katkıda bulunacağına olan güvenim tamdır" dedi.

Gafarova'ya samimi görüşme için teşekkür eden Şentop, dost ve kardeş Azerbaycan'ı ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ziyaretin Azerbaycan için çok hassas bir döneme denk geldiğini belirten Şentop, "Azerbaycan halkına topraklarının kurtuluşu mücadelesinde başarılar, şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara şifalar diliyorum. Türk devleti her zaman tartışmasız Azerbaycan'ladır ve iki devlet olarak bir milletimizin haklı davasını destekliyoruz. Bu yıl Temmuz ayında Tovuz'da Ermenistan sınırında çıkan çatışmalarda Parlamentoda temsil edilen dört siyasi partinin Azerbaycan'ı desteklemek için ortak bir açıklama yaptı. Ermeni silahlı kuvvetlerinin cephedeki başarısızlığının suçunu sivil halktan, yaşlılardan ve çocuklardan almaya çalışıyor. Azerbaycan şehirlerine ve cephe dışındaki yerleşim yerlerine yaptıkları saldırılar bununla bağlantılı. İşgalci Ermenistan'ın bu tür eylemlerini şiddetle kınıyoruz. Bu büyük bir insan hakları ihlali. Ne yazık ki uluslararası toplum Ermenistan'ın yaklaşık 30 yıldır Azerbaycan topraklarını işgal etmesine ve eylemlerine kayıtsız. Yakında sorunun adil çözümüne inanıyoruz ve Azerbaycan'ın yanındayız. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in dediği gibi, "Karabağ Azerbaycan'dır!" ifadelerini kullandı.

- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahiba Gafarova ile görüştü- Şentop, Azerbaycan'ın yanındayız
- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahiba Gafarova ile görüştü- Şentop, Azerbaycan'ın yanındayız
- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahiba Gafarova ile görüştü- Şentop, Azerbaycan'ın yanındayız
- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahiba Gafarova ile görüştü- Şentop, Azerbaycan'ın yanındayız

Mustafa Şentop, Azerbaycan, Milli, TBMM, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahiba Gafarova ile görüştü- Şentop,'Azerbaycan'ın yanındayız' - Son Dakika

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