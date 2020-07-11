TBMM Başkanı Şentop'tan Srebrenitsa mesajı Açıklaması - Son Dakika

Şentop, mesajında, "Srebrenitsa'daki katliamın gerçek sorumlusu Batı'dır. İnsanlar soykırıma uğrarken onları koruma sözü veren Batılı askerler sadece seyretti. Topraklar ölüm tarlalarına dönüştü, yürekler yandı. İnsan olmanın asgari vicdanını taşımayanların maskelerinin düştüğü yerdir Srebrenitsa." değerlendirmesinde bulundu.

Şentop, Twitter 'daki hesabından, Srebrenitsa Soykırımı'nın 25. yılı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop , " Srebrenitsa 'daki katliamın gerçek sorumlusu Batı'dır. İnsanlar soykırıma uğrarken onları koruma sözü veren Batılı askerler sadece seyretti." ifadesini kullandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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