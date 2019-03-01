TBMM Başkanı Şentop, Tekirdağ'da

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Cenabıhak milletimize karşı bizi bu göreve layık gören başta Cumhurbaşkanımız'a, arkadaşlarımıza, büyüklerimize, dostlarımıza karşı mahcup etmesin.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Cenabıhak milletimize karşı bizi bu göreve layık gören başta Cumhurbaşkanımız'a, arkadaşlarımıza, büyüklerimize, dostlarımıza karşı mahcup etmesin. Hep beraber dua edelim." dedi.



Memleketi Tekirdağ'a gelen Şentop, Çorlu Havaalanında Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, AK Parti Tekirdağ Milletvekilleri Çiğdem Goncagül ve Mustafa Yel ile kurum müdürleri tarafından karşılandı.



Şentop, mehter takımının konseri ve halk oyunları ekibinin gösterisinin ardından vatandaşlara hitap etti.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Trakya, Tekirdağ ve Rumeli'ye gösterdiği teveccüh ve TBMM Başkanı seçilmesinde destek verenlere teşekkür eden Şentop, Erdoğan'ın Tekirdağlılar'a selamını getirdiğini söyledi.



Ziyaretlerinin sıklığının değişmeyeceğinin altını çizen Şentop, şöyle konuştu:



"Bundan sonra zaten hep beraberiz değişen hiç bir şey yok. Yeni fotoğraf çekilen arkadaşlarımız oldu, bir değişiklik yok pazardan bu yana aynı kişiyiz. Eski fotoğrafları da kullanabilirsiniz, tarihi değiştirerek. Hep beraber olacağız, Tekirdağ'da her zaman çarşıda, sokakta esnafımızla beraber olacağız.



Mümkün olduğu kadar hafta sonları cuma, cumartesi, pazar, pazartesi memleketimde olacağım. Tekirdağ'da olacağım, Edirne'de, Kırklareli'nde, arkadaşlarımız var, hep beraber olacağız. Batı Trakya'da, Makedonya'da, oralarda hep beraber olacağız. Dularınızı ve desteklerinizi bekliyorum. Cenabıhak milletimize karşı bizi bu göreve layık gören başta Cumhurbaşkanımız'a, arkadaşlarımıza, büyüklerimize, dostlarımıza karşı mahcup etmesin. Hep beraber dua edelim. Bugün cuma ve duaların kabul saati. Daha çok görüşeceğiz. Hepinizi kucaklıyor ve Allah'a emanet ediyorum."



TBMM Başkanı Şentop, daha sonra Tekirdağ'a hareket etti.

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