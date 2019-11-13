Son Dakika Haberleri: TBMM, Çanakkale'den ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor
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TBMM, Çanakkale'den ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor

8 saat önce

Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi, Gümüşçay Belediye Başkanı Adnan Pastırmacı, AK Parti Biga İlçe Başkanı Ahmet Şahin ve Çanakkale İl Genel Meclisi üyeleri Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ile AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide...

TBMM, Çanakkale'den ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor, System.String[]

Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi, Gümüşçay Belediye Başkanı Adnan Pastırmacı, AK Parti Biga İlçe Başkanı Ahmet Şahin ve Çanakkale İl Genel Meclisi üyeleri Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ile AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu'nu ziyaret ettiler.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Çanakkale'mizin meselelerini TBMM'de gündeme taşımaya, muhataplarına iletmeye devam ediyoruz. Bugün Çanakkale'mizden gelen heyetimizle istişarelerimizi yaptık ardından İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu ile bir toplantı gerçekleştirdik. İlçelerimizin taleplerini kendilerine ilettik. Ayrıca Karabiga beldemize doğalgaz çalışmalarının başlaması için EPDK Başkanıyla bir araya geldik. En kısa zamanda Gümüşçay gibi Karabiga'mızı da doğalgaz ile buluşturacağız. Süreç sorunsuz bir şekilde ilerliyor. Bizler her fırsatta dile getiriyoruz, Ankara'nın değil Çanakkale'nin milletvekiliyiz. Bu düsturla çalışmalarımıza yön veriyor, projelerin hayata geçirilmesi için gayret ediyoruz. Fırsat buldukça gerek Çanakkale'de gerek ise Ankara'da ilçe başkanlarımızla, belediye başkanlarımızla, muhtarlarımızla kısacası tüm dinamiklerimizle bir araya gelmeye özen gösteriyoruz" dedi. - ÇANAKKALE

Çanakkale, Gümüşçay, Karabiga, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 04:30 Kaynak: İHA
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