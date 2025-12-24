TBMM'de 11. Yargı Paketi Görüşmeleri Tamamlandı

TBMM Genel Kurulunda, kamuoyunda "11. Yargı Paketi" olarak bilinen Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ikinci bölümünün tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

İYİ Parti Antalya Milletvekili Uğur Poyraz, yargılamanın ve cezalandırmanın "suçluyu suçtan caydırmak" ve "mağdurun hukuktan beklentilerini yerine getirmek" üzere iki amacının olduğunu belirterek, "Mağdurları ve mağduriyetlerini kapsamayan infaz indirimlerinizle hukuktan beklentisi kalmayan mevcut ve potansiyel mağdurlar suça ve suçluya yöneliyorlar." ifadesini kullandı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, teklifin 27. maddesiyle Kovid-19 salgını döneminde, toplum sağlığını korumak amacıyla getirilen geçici infaz düzenlemesinin yeniden ele alındığını anımsattı.

Düzenlemeye ilişkin bilgi veren Yıldız, "Yapılan düzenlemeyle 31 Temmuz 2023 itibarıyla kapalı ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlülerin yararlanabileceği, daha erken açık ceza infaz kurumuna ayrılma veya denetimli serbestliğe ayrılma düzenlemesinden 31 Temmuz 2023 tarihi ve öncesinde işlenmiş suçlar nedeniyle hükümlü olanların yararlanabilmesi sağlanmaktadır. Daha önceki düzenlemelerde suç tarihinin esas alınmasında ısrar edilmişti, o zaman kesinleşme tarihi dikkate alınmış, yasa öyle çıkmıştı. Şimdi bu hatadan dönüyoruz, neresinden de dönersek kardır." değerlendirmesinde bulundu.

Terörsüz Türkiye hedefine vurgu yapan Yıldız, son günlerde bazı odakların, Terörsüz Türkiye'nin ilerlediğini görerek paniklediğini söyledi.

Yıldız, "Bu odaklar ne yaparlarsa yapsınlar bu hedef gerçekleşecek, yapmak istedikleri fiili, fikri sabotajlar da sonuçsuz kalacaktır." ifadesini kullandı.

Siyasi partiler tarafından Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonuna ilişkin raporların sunulduğunu anımsatan Yıldız, "Önümüzdeki günlerde bir müşterek rapor çıkaracağız. Bu raporda elbette birleştiğimiz yerleri öne çıkaracağız. Demokrasimizi yaşatacağız, kardeşçe yaşayacağız ve Türk milletinin önündeki engelleri de bir bir temizleyeceğiz." sözlerini sarf etti.

Bağımsız İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin, temsil kabiliyeti yüksek olan TBMM'nin 28. Dönemi'nin sivil, demokratik ve çağın koşullarını karşılayan kapsayıcı, yeni bir anayasa yapmasını bir sorumluluk olarak gördüğünü dile getirdi.

Şahin, görüşülen teklifle de birçok kanunda önemli düzenlemeler yapıldığını ve bunu değerli bulduğunu belirterek, "Temmuz 2023'te çıkan yasada, buradan da ifade etmiştik, 'suç tarihinin esas alınması lazım' demiştik. 'Burada çıkan yasa eksik, eşitliğe aykırı çıkıyor' diye özellikle altını çizmiştik ama hüküm tarihi esas alınarak bir yanlış yapılmıştı. O gün sesimizi duyuramadık. Şimdi bu eşitsizliğin ortadan kaldırılıyor olması önemlidir, olumludur." şeklinde konuştu.

Genel Kurulda, kanun teklifinin ikinci bölümünde yer alan maddelerin görüşmelerine geçildi.