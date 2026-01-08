TBMM'de Gündem Dışı Konuşmalar

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl başkanlığında toplandı.

Bingöl, gündeme geçmeden önce 3 milletvekiline gündem dışı söz verdi.

MHP Çankırı Milletvekili Pelin Yılık, Çankırı'ya yapılan yatırımları anlattı. Çevre yolunun tamamlanmasıyla şehrin yükünün merkezden alınacağını belirten Yılık, Lise Kavşağı'nda yaşanan trafik yoğunluğunun günlük hayatın ritmini azalttığını, buradaki sorunun çözülmesi gerektiğini söyledi.

CHP Kocaeli Milletvekili Mühip Kanko, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 29 Ekim 2025'te bir binanın çökmesi nedeniyle tedbir amaçlı bölgedeki çok sayıda bina ve iş yerinin boşaltıldığını anımsattı. Boşaltılan binalarda yaşayanların hala evlerine dönemediği için mağdur olduklarını aktaran Kanko, "binanın metro inşaatı nedeniyle çöktüğünü" öne sürdü.

AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Ergan Dağı Kayak Merkezinin Türkiye'nin en kolay ulaşılabilir kayak merkezi olduğunu dile getirdi.

Ergan Dağı'na yapılan yatırımlara değinen Karaman, kayak merkezinin prestijini zirveye taşıyan 5 yıldızlı bir otel ile restoran tesislerinin açılışlarının yapıldığını anımsattı. Başta futbol olmak üzere tüm branşlarda sporculara modern imkanlar sunacak yatırımların yapıldığını belirten Karaman, bu yatırımların da yerli ve yabancı takımların kamp tercihlerinde Erzincan'ı cazibe merkezi haline getireceğini kaydetti.