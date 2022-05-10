TBMM Genel Kurul'da CHP'nin Çay Üreticisinin Sorunlarının Araştırılması Önerisi Görüşüldü: "Karadenizli İlk Seçimde Sizi Cezalandıracak" - Son Dakika
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TBMM Genel Kurul'da CHP'nin Çay Üreticisinin Sorunlarının Araştırılması Önerisi Görüşüldü: "Karadenizli İlk Seçimde Sizi Cezalandıracak"

10.05.2022 17:48

TBMM Genel Kurulu’nda, CHP Grubu’nun “çay üretimindeki sorunların araştırılması” önerisi görüşüldü. CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, geçen yıl üreticinin bir ton gübreye 2 bin 500 TL civarında para verdiğini, şimdi aynı gübrenin tarım kredi kooperatiflerinde bile 7 bin 800 lira olduğunu belirterek, “Çayın geçen seneki fiyatı 4 lira ise bu sene en aşağı 12 lira olması gerekiyor. Ama üretici diyor ki ‘9 liradan, 10 liradan aşağı olmasın” dedi. Bayraktutan, çay fiyatı ile çay destekleme fiyatının açıklanması ve ÇAYKUR’un üretim kapasitesinin artırılması için çağrıda bulundu. Bayraktutan, “Bunu yapmazsanız önümüzdeki ilk seçimde Karadenizli sizi cezalandıracak” diye konuştu.

TBMM Genel Kurulu'nda, CHP Grubu'nun "çay üretimindeki sorunların araştırılması" önerisi görüşüldü. CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, geçen yıl üreticinin bir ton gübreye 2 bin 500 TL civarında para verdiğini, şimdi aynı gübrenin tarım kredi kooperatiflerinde bile 7 bin 800 lira olduğunu belirterek, "Çayın geçen seneki fiyatı 4 lira ise bu sene en aşağı 12 lira olması gerekiyor. Ama üretici diyor ki '9 liradan, 10 liradan aşağı olmasın" dedi. Bayraktutan, çay fiyatı ile çay destekleme fiyatının açıklanması ve ÇAYKUR'un üretim kapasitesinin artırılması için çağrıda bulundu. Bayraktutan, "Bunu yapmazsanız önümüzdeki ilk seçimde Karadenizli sizi cezalandıracak" diye konuştu.

TBMM Genel Kurulu'nda, CHP Grubu'nun "çay üretimindeki sorunların araştırılması" amacıyla verdiği önergenin doğrudan gündeme alınması önerisi görüşüldü. CHP Grubu adına Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan söz aldı.

"ÇAY ÜRETİCİSİ ÇAYINI ALIYOR, ÖZEL SEKTÖRE GİDİYOR"

Bayraktutan, "Çay üreticisi, özel sektöre vermiş olduğu çayın bedelini alamadı. Özel sektör 'Ben sana nakit olarak da vermem' diyor. 'Aradan bir yıl geçtikten sonra sana kuru çay olarak verebilirim' diyor. Çay üreticileri 'Kotayı kaldırın' diyor. Nedir bu sorunun temeli? Artvin, Rize, Trabzon'da bir milyon aile 200 bin 781 hektar alanda çay üretimiyle geçiniyor. Hani diyoruz ya 'çay milli üründür'. Peki çay üreticisi bunun karşılığını alabiliyor mu? Kota ve kontenjanla alakalı problem şu; ÇAYKUR, üretim kapasitesini artırmıyor, çay üreticilerinin yıllardır feryadına rağmen. Bu durumda geliyorlar, çay üreticisine diyorlar ki 'Madem ÇAYKUR almıyor, ben senden ucuz fiyata' diyor. Devlet çay üreticisine 'kırk katır mı kırt satır mı' diyor. Çay üreticisi alıyor çayını, gidiyor özel sektöre" diye konuştu.

"ÇAY DESTEKLEME FİYATINI 2016'DAN BERİ NİYE ARTIRMIYORSUNUZ"

Geçen yıl üreticinin bir ton gübreye 2 bin 500 TL civarında para verdiğini söyleyen Bayraktutan, "Şimdi sadece tarım kredi kooperatiflerinde bile 7 bin 800 lira. Serbest piyasada 9 binin aşağısında değil. Sadece bunun üzerinde yeni çay fiyatı ile alakalı olarak skala koyarsak çayın geçen seneki fiyatı 4 lira ise bu sene en aşağı 12 lira olması gerekiyor. Ama üretici diyor ki '9 liradan, 10 liradan aşağı olmasın'. Ben size soruyorum. 2016'dan beri Türkiye'de enflasyon yok mu, pahalılık yok mu? Hiçbir şey artmadı mı? Çay destekleme fiyatını 2016'dan beri neden artırmıyorsunuz? Her şeyin fiyatı arttı" tepkisini gösterdi.

"ÇAY FİYATI 9 LİRADAN AŞAĞI OLMASIN"

Çay ile ilgili belirsizliğin devam ettiğini belirten Bayraktutan, "Çay fabrikalarında çalışan işçiler kadro istiyorlar. Çayın bütün bileşenleri ile ilgili problem var… Kapalı kapılar ardında çay fabrikalarını ihya edecek olan bir Çay Kanunu Teklifi hazırlanmasına ilişkin karanlık dehlizlerde bir hazırlık yapılıyor, duyumlar geliyor. Sakın böyle bir şey yapmayın. Yapmanız gereken; çay bileşenlerini bir masa ortasına alın, çay fiyatını açıklayın; 9 liradan aşağı olmasın. Çay destekleme fiyatını da açıklayın, ÇAYKUR'un üretim kapasitesini de artırın. Çay üreticileri bekliyor. Bunu yapmazsanız önümüzdeki ilk seçimde Karadenizli sizi cezalandıracak" dedi.

TBMM Genel Kurul'da CHP'nin Çay Üreticisinin Sorunlarının Araştırılması Önerisi Görüşüldü: Karadenizli İlk Seçimde Sizi Cezalandıracak
TBMM Genel Kurul'da CHP'nin Çay Üreticisinin Sorunlarının Araştırılması Önerisi Görüşüldü: Karadenizli İlk Seçimde Sizi Cezalandıracak
TBMM Genel Kurul'da CHP'nin Çay Üreticisinin Sorunlarının Araştırılması Önerisi Görüşüldü: Karadenizli İlk Seçimde Sizi Cezalandıracak
TBMM Genel Kurul'da CHP'nin Çay Üreticisinin Sorunlarının Araştırılması Önerisi Görüşüldü: Karadenizli İlk Seçimde Sizi Cezalandıracak
TBMM Genel Kurul'da CHP'nin Çay Üreticisinin Sorunlarının Araştırılması Önerisi Görüşüldü: Karadenizli İlk Seçimde Sizi Cezalandıracak

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Cumhuriyet Halk Partisi, Artvin, TBMM, Çay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel TBMM Genel Kurul'da CHP'nin Çay Üreticisinin Sorunlarının Araştırılması Önerisi Görüşüldü: 'Karadenizli İlk Seçimde Sizi Cezalandıracak' - Son Dakika


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SON DAKİKA: TBMM Genel Kurul'da CHP'nin Çay Üreticisinin Sorunlarının Araştırılması Önerisi Görüşüldü: "Karadenizli İlk Seçimde Sizi Cezalandıracak" - Son Dakika
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