TBMM Genel Kurulu

TBMM Genel Kurulunda, CHP
Nigˆde Milletvekili Ömer Fethi Gürer
'in, "Sosyal Sigortalar ve Genel Sagˆlık Sigortası Kanununda Degˆis¸iklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"nin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin görüşmelerde, "emeklilikte yaşa takılanlar" ile ilgili tartışma yaşandı.
Gürer'in teklifinin görüşüldüğü sırada "emeklilikte yaşa takıldığı" belirtilen bir grup, Genel Kurul locasından görüşmeleri izledi. Grubun locadan çıkarılması üzerine Meclis Başkanvekili Mithat Sancar
, grubun tekrar locaya alınmasını istedi.
Grubun locaya alınmasından sonra yerinden söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan
, Sosyal Güvenlik Kurumuna ilişkin geçmişten bugüne yapılan düzenlemelerin doğru olduğunu belirterek, "Şu anda SGK
mevzuatında bir değişiklik yapılmasının şartları mevcut değildir. Böyle bir düzenleme emekli vatandaşlarımızın maaşlarında mağduriyetler ortaya çıkaracaktır. AK Parti olarak mevcut düzenlemeyi yeterli görüyoruz." diye konuştu.
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay
ise milyonlarca kişinin mağdur olduğunu ve bu kesimlerin feryatlarının dikkate alınması gerektiğini belirtti. HDP
Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu
da "emeklilikte yaşa takılan" vatandaşların hassasiyet ve beklentilerinin anlayışla karşılanması gerektiğini söyledi. İYİ Parti
Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu
ise spor kulüplerinin borçlarını kapatmak için Ziraat Bankasına talimat veren iradenin, "emeklilikte yaşa takılanların" sorunlarına da el atması gerektiğini dile getirdi. Türkiye İşçi Partisi
Genel Başkanı Erkan Baş
, işçilerin lehine olan düzenlemelerin Mecliste kabul edilmediğini öne sürdü. Saadet Partisi İstanbul
Milletvekili Cihangir
İslam teklifi desteklediklerini ve "emeklilikte yaşa takılanların" sorunlarının çözülmesi gerektiğini belirtti.
Konuşmaların ardından oylamaya sunulan kanun teklifinin doğrudan gündeme alınması reddedildi.