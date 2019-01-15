Son Dakika Haberleri: TBMM Genel Kurulu

TBMM Genel Kurulu

32 dakika önce

TBMM Genel Kurulunda, CHP Nigˆde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, "Sosyal Sigortalar ve Genel Sagˆlık Sigortası Kanununda Degˆis¸iklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"nin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin görüşmelerde, "emeklilikte yaşa takılanlar" ile ilgili tartışma yaşandı.

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TBMM Genel Kurulunda, CHP Nigˆde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, "Sosyal Sigortalar ve Genel Sagˆlık Sigortası Kanununda Degˆis¸iklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"nin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin görüşmelerde, "emeklilikte yaşa takılanlar" ile ilgili tartışma yaşandı.

Gürer'in teklifinin görüşüldüğü sırada "emeklilikte yaşa takıldığı" belirtilen bir grup, Genel Kurul locasından görüşmeleri izledi. Grubun locadan çıkarılması üzerine Meclis Başkanvekili Mithat Sancar, grubun tekrar locaya alınmasını istedi.

Grubun locaya alınmasından sonra yerinden söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Sosyal Güvenlik Kurumuna ilişkin geçmişten bugüne yapılan düzenlemelerin doğru olduğunu belirterek, "Şu anda SGK mevzuatında bir değişiklik yapılmasının şartları mevcut değildir. Böyle bir düzenleme emekli vatandaşlarımızın maaşlarında mağduriyetler ortaya çıkaracaktır. AK Parti olarak mevcut düzenlemeyi yeterli görüyoruz." diye konuştu.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ise milyonlarca kişinin mağdur olduğunu ve bu kesimlerin feryatlarının dikkate alınması gerektiğini belirtti.

HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu da "emeklilikte yaşa takılan" vatandaşların hassasiyet ve beklentilerinin anlayışla karşılanması gerektiğini söyledi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu ise spor kulüplerinin borçlarını kapatmak için Ziraat Bankasına talimat veren iradenin, "emeklilikte yaşa takılanların" sorunlarına da el atması gerektiğini dile getirdi.

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, işçilerin lehine olan düzenlemelerin Mecliste kabul edilmediğini öne sürdü.

Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Cihangir İslam teklifi desteklediklerini ve "emeklilikte yaşa takılanların" sorunlarının çözülmesi gerektiğini belirtti.

Konuşmaların ardından oylamaya sunulan kanun teklifinin doğrudan gündeme alınması reddedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 08:38 Kaynak: AA

Ömer Fethi Gürer, Milletvekili, Cumhuriyet Halk Partisi, Politika
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